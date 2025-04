Im Hochzeitsoutfit: Royals feiern ihren 20. Hochzeitstag

Rom (dpa) - Großbritanniens König Charles III. und seine Frau Königin Camilla haben in Rom ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Camilla trug am Mittwoch während der Rede des Königs im italienischen Parlaments laut der Nachrichtenagentur PA einen Teil ihres Hochzeitsoutfits von der standesamtlichen Trauung am 9. April 2005. Das Paar ist noch bis Donnerstag in Italien zu Besuch. Zum Abschluss steht ein Abstecher nach Ravenna im Norden auf dem Programm.