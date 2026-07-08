Interview zum 20. Todestag

Rudi Carrells Tochter: «Emanzipation ging an ihm vorbei»

Zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Showmaster Rudi Carrell erinnert sich seine Tochter an einen Mann mit klaren Rollenbildern. Das war nicht immer leicht für sie.

Rudi Carrell gehörte in Deutschland Topgarde der Showmaster. (Archivbild) Foto: Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa
Rudi Carrell gehörte in Deutschland Topgarde der Showmaster. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Zum 20. Todestag von Showmaster Rudi Carrell (1934–2006) hat dessen Tochter Annemieke Kesselaar über ihren Vater und dessen Rollenverständnis von Männern und Frauen gesprochen. «Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der Emanzipation und Feminismus glücklicherweise an Bedeutung gewannen. Und ich hatte einen Vater, an dem die Emanzipation vorbeigegangen ist», sagte sie der Zeitschrift «Bunte».

Der Niederländer Carrell, der in den 1940ern Jahren aufgewachsen ist, habe sich in Bezug auf Frauen als «Jäger und Sammler» gefühlt. «Seine Lebensvorstellung war: Die Frau sorgt dafür, dass zu Hause alles schön ist - den Rest würde er schon erledigen», sagte Kesselaar. Das sei nicht immer leicht für sie gewesen. 

Carrell vermittelte Toleranz

Zugleich bezeichnete sie ihren berühmten Vater als sehr tolerant. Er habe ihr schon sehr früh beigebracht, dass die Deutschen nicht anders seien als die Niederländer. «Das war in niederländischen Familien wegen des Krieges nicht überall so. Da gab es viele Vorurteile, was die Deutschen betrifft.» Er habe ihr gesagt: «Annemieke, hier in Deutschland gibt es genauso viele Arschlöcher und genauso viele nette Leute wie in anderen Ländern auch.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, mit einem Mann wie ihrem Vater verheiratet zu sein, sagte Kesselaar allerdings: «Eigentlich eher nicht. Andererseits: Ich bin seit 46 Jahren glücklich mit meinem Mann. Und der hat bestimmte Eigenschaften, die mein Vater auch hatte.»

Rudi Carrell war am 7. Juli 2006 im Alter von 71 Jahren an Krebs gestorben. Carrell, der unter anderem den Spielshowklassiker «Am laufenden Band» moderierte, gehörte in Deutschland neben Entertainern wie Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kulenkampff und Thomas Gottschalk zur Topgarde der Showmaster.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Showmaster war sein Beruf: Gottschalk sagt Tschüss
Fernsehen

Showmaster war sein Beruf: Gottschalk sagt Tschüss

Ein historischer Abschied - aber mit überraschend wenig Pathos: Thomas Gottschalk verlässt die große Show-Bühne. Mit ihm vergeht eine Fernseh-Ära.

07.12.2025

Kann man Rudi Carrells Sommer-Hymne heute noch singen?
50 Jahre Sommerhit

Kann man Rudi Carrells Sommer-Hymne heute noch singen?

Vor 50 Jahren gelang Rudi Carrell mit «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer» ein Kult-Hit. Bis heute ist das Lied unsterblich. Ein Meteorologe sagt indes: «Carrell wurde von der Realität überholt.»

04.05.2025

Loriot und Rudi Carrell auch 2025 im ARD-Publikum geschätzt
Umfrage zum Jubiläum

Loriot und Rudi Carrell auch 2025 im ARD-Publikum geschätzt

War früher mehr Lametta? Für eine ARD-Jubiläumsshow haben Zuschauer über die beliebtesten Formate und Persönlichkeiten abgestimmt. Lange verschwundene Shows und Stars rangieren dabei sehr weit oben.

06.04.2025

Kai Pflaume: Rudi Carrell hatte ein Problem mit mir
Leute

Kai Pflaume: Rudi Carrell hatte ein Problem mit mir

Kai Pflaume hatte sein TV-Debüt 1991 als Kandidat von Rudi Carrells Flirtshow «Herzblatt». Kurz darauf war er Carrells Kollege. Das fand der Niederländer gar nicht lustig, wie sich Pflaume erinnert.

16.01.2025

Vater und Tochter nach Blitzeinschlag tot
Blitzeinschlag im Hochgebirge

Vater und Tochter nach Blitzeinschlag tot

Unglück im bulgarischen Hochgebirge: Vater und Tochter werden vom Blitz getroffen. Der Mann und das elfjährige Mädchen sind tot. Der 13-jährige Sohn ruft den Rettungsdienst.

22.07.2024