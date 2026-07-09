Eltern unter Verdacht

Säugling geschüttelt? Baby in Husum in Lebensgefahr

In Husum schwebt ein sieben Monate alter Säugling nach einem Notfall in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt gegen die Eltern wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag.

Ein sieben Monate alter Säugling schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein sieben Monate alter Säugling schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Husum (dpa) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in Schleswig-Holstein gegen ein Elternpaar aus Husum wegen versuchten Totschlags an ihrem Säugling. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass das Baby geschüttelt worden sei. Der sieben Monate alte Junge befinde sich in einem Krankenhaus im Koma und schwebe in Lebensgefahr.

Nach Angaben der Polizei sind die Untersuchungen bislang aber nicht abgeschlossen. «Insbesondere sind noch rechtsmedizinische Gutachten erforderlich», hieß es in einer Mitteilung.

Verletzungen werden im Krankenhaus festgestellt

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Montagabend, als die Besatzung eines Rettungshubschraubers zu dem Notfall gerufen wurde, bei dem der Säugling wiederbelebt werden musste. Der Junge sei im Anschluss in eine Klinik nach Heide geflogen worden. Dort seien die Verletzungen festgestellt worden, die auf ein Schütteltrauma hindeuteten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ermittelt werde gegen die 20 Jahre alte Mutter und den 25 Jahre alten Vater des Babys. Beide Elternteile seien bisher nicht als Beschuldigte von Straftaten in Erscheinung getreten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordverdacht gegen Eltern von Säugling
Kriminalität

Mordverdacht gegen Eltern von Säugling

Ein vier Monate altes Mädchen stirbt an Vernachlässigung. Die Mutter des Kindes und ihr Lebensgefährte kommen in Untersuchungshaft.

29.09.2025

Eltern wegen sexuellen Missbrauchs von Säugling vor Gericht
Kindesmissbrauch

Eltern wegen sexuellen Missbrauchs von Säugling vor Gericht

Der Junge ist zwei Monate alt, als seine Mutter und sein Vater ihn missbraucht haben sollen. Die dabei gefertigten Fotos verschicken sie an die Familie.

14.08.2025

Toter Säugling - Verdacht auf Mordmerkmal Grausamkeit
Kriminalität

Toter Säugling - Verdacht auf Mordmerkmal Grausamkeit

In einer Wohnung wird ein totes Neugeborenes entdeckt. Ermittelt wird wegen des Verdachts, dass das Mordmerkmal der Grausamkeit vorliegt. Die Eltern sitzen in U-Haft.

18.12.2024

Kinder

Acht Monate alter Säugling allein im Zug nach Sylt unterwegs

Kurzzeitige Aufregung am Bahnsteig in Schleswig-Holstein: Einer Mutter fährt der Zug davon - samt ihrer Tochter im Kinderwagen. Die Bundespolizei kommt zur Hilfe.

12.07.2023

Kassel

Autounfall mit vier Verletzten - darunter ein Säugling

29.05.2023