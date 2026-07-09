Säugling geschüttelt? Baby in Husum in Lebensgefahr

Husum (dpa) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in Schleswig-Holstein gegen ein Elternpaar aus Husum wegen versuchten Totschlags an ihrem Säugling. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass das Baby geschüttelt worden sei. Der sieben Monate alte Junge befinde sich in einem Krankenhaus im Koma und schwebe in Lebensgefahr.

Nach Angaben der Polizei sind die Untersuchungen bislang aber nicht abgeschlossen. «Insbesondere sind noch rechtsmedizinische Gutachten erforderlich», hieß es in einer Mitteilung.

Verletzungen werden im Krankenhaus festgestellt

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Montagabend, als die Besatzung eines Rettungshubschraubers zu dem Notfall gerufen wurde, bei dem der Säugling wiederbelebt werden musste. Der Junge sei im Anschluss in eine Klinik nach Heide geflogen worden. Dort seien die Verletzungen festgestellt worden, die auf ein Schütteltrauma hindeuteten.

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