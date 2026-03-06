Saharastaub macht Sonnenaufgänge farblos weiß

Offenbach (dpa) - Warme Luft und Saharastaub aus Nordafrika kommen am Wochenende nach Deutschland. Der Sonnenschein sei nicht ganz ungetrübt, schreibt Meteorologe Christian Herold von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. «Denn mit der südlichen Strömung werden hohe Konzentrationen an Saharastaub zu uns geführt.»

Diese machten sich derzeit besonders im Westen Deutschlands als weiß-gelbliche Trübung bemerkbar. «Dieser Staub wird uns noch einige Tage erhalten bleiben», schreibt Herold. Dabei ließen sich ungewöhnlich farblose, weiße Sonnenaufgänge und -untergänge beobachten.

Andreas Walter, Meteorologe beim Wetterdienst sagt, der Staub sei jetzt hauptsächlich im Südwesten bis Würzburg vorangekommen. Dort sei er in einer Höhe von zwei bis vier Kilometern nachweisbar. «Mit dem Autowaschen sollte man übers Wochenende warten», sagte er. Zum Wochenende hin löse sich der Saharastaub auf.

Die Nächte bleiben frisch

Die warme Luft bleibt laut Vorhersage auch am Wochenende erhalten und sorgt im Westen für Höchsttemperaturen von mehr als 20 Grad. «Die Nächte bleiben jedoch frisch, teils sogar frostig», schrieb Herold.