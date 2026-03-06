Wetter

Saharastaub macht Sonnenaufgänge farblos weiß

Milchige Sonne und farblose Sonnenaufgänge: Nicht nur am Morgenhimmel sorgt Saharastaub in Deutschland für ungewohnte Aussichten. Wie lange bleibt er?

Der Saharastaub kann die Sonne milchig wirken lassen. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
Der Saharastaub kann die Sonne milchig wirken lassen.

Offenbach (dpa) - Warme Luft und Saharastaub aus Nordafrika kommen am Wochenende nach Deutschland. Der Sonnenschein sei nicht ganz ungetrübt, schreibt Meteorologe Christian Herold von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. «Denn mit der südlichen Strömung werden hohe Konzentrationen an Saharastaub zu uns geführt.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Diese machten sich derzeit besonders im Westen Deutschlands als weiß-gelbliche Trübung bemerkbar. «Dieser Staub wird uns noch einige Tage erhalten bleiben», schreibt Herold. Dabei ließen sich ungewöhnlich farblose, weiße Sonnenaufgänge und -untergänge beobachten.

Andreas Walter, Meteorologe beim Wetterdienst sagt, der Staub sei jetzt hauptsächlich im Südwesten bis Würzburg vorangekommen. Dort sei er in einer Höhe von zwei bis vier Kilometern nachweisbar. «Mit dem Autowaschen sollte man übers Wochenende warten», sagte er. Zum Wochenende hin löse sich der Saharastaub auf.

Die Nächte bleiben frisch

Die warme Luft bleibt laut Vorhersage auch am Wochenende erhalten und sorgt im Westen für Höchsttemperaturen von mehr als 20 Grad. «Die Nächte bleiben jedoch frisch, teils sogar frostig», schrieb Herold.

Am Samstag liegen die Höchstwerte zwischen sieben Grad an der See und bis zu 21 Grad am Niederrhein. In Schleswig-Holstein kann es regnen, sonst gibt es den durch den Staub eingetrübten Sonnenschein. Am Sonntag bleibe es meist trocken mit milchigem Sonnenschein. Die Temperaturen liegen dann zwischen 14 und 20 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sonnenschein verabschiedet sich in Baden-Württemberg
Wetterumschwung

Sonnenschein verabschiedet sich in Baden-Württemberg

Mit viel Sonne genießen die Menschen in Baden-Württemberg das Wochenende. Doch ab Montag macht das Wetter nicht mehr mit.

08.03.2025

Mildes Wetter bringt Saharastaub nach Deutschland
Wettervorhersage

Mildes Wetter bringt Saharastaub nach Deutschland

Für das Wochenende erwartet der Wetterdienst viel Sonne. Doch der Sonnenschein könnte etwas trüber ausfallen als erhofft.

07.03.2025

Bis zu 19 Grad und viel Sonnenschein im Land
Wettervorhersage

Bis zu 19 Grad und viel Sonnenschein im Land

Ein Kaffee draußen in der Sonne dürfte in den kommenden Tagen drin sein. Der Deutsche Wetterdienst sagt sehr milde Temperaturen und Sonne voraus.

05.03.2025

Saharastaub über Deutschland zieht ab
Wetter

Saharastaub über Deutschland zieht ab

Der Saharastaub ließ die Feinstaubkonzentrationen drastisch steigen - bis weit über den Grenzwert. Das Wetterphänomen sollte im Laufe des Sonntags abziehen. Es folgt unbeständiges, stürmisches Wetter.

31.03.2024

Getrübte Sicht: Saharastaub zieht über Deutschland
Wetter

Getrübte Sicht: Saharastaub zieht über Deutschland

Selbst Sonnenlicht erscheint gelblich-trüb: Das Phänomen ist derzeit extrem ausgeprägt - allein über der Schweiz liegen 180.000 Tonnen Staubpartikel.

30.03.2024