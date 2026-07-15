San Francisco: Ein Toter, drei Vermisste nach Bootsunglück

San Francisco (dpa) - Nachdem ein Boot in der Bucht von San Francisco gekentert ist, werden drei Menschen vermisst. Ein Mensch sei nach der Rettung gestorben, drei Personen seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden und in stabilem Zustand, teilte die Feuerwehr von San Francisco auf der Plattform X mit. Auch ein Hund an Bord kam ums Leben.

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Rettungskräfte suchten auch in der Nacht mit Booten, Hubschraubern und Tauchern nach den Vermissten, berichtet die US-Zeitung «Los Angeles Times» unter Berufung auf die Küstenwache. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Der rund 15 Meter lange Kabinenkreuzer «Volare» soll nach Angaben von US-Medien mit 20 Menschen an Bord vom St. Francis Yacht Club aufgebrochen und etwa 550 Meter vor der Insel Alcatraz gekentert sein.

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