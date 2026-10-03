Schalke weit vorn - im Negativranking schlechter Passwörter

Bonn/Gelsenkirchen (dpa) - Fans von Schalke 04 nutzen den Namen ihres Lieblingsclubs besonders häufig als Passwort und gehen damit ein Sicherheitsrisiko ein. Die Deutsche Telekom veröffentlichte ein Negativ-Ranking von Passwörtern der vergangenen Jahre, das die häufige Nutzung von Schalke04 und schalke04 zeigt - und zwar so häufig wie sonst kein anderes Passwort mit Fußballbezug. Oft genutzt wurden zudem Schalke04! und fcschalke04.

Cyberkriminelle hatten die Passwörter abgegriffen und in dunklen Kanälen zum Kauf angeboten. Die Telekom-Sicherheitsabteilung wiederum durchforstet das Netz, um solche illegalen Angebote ausfindig zu machen und die Kunden zu warnen. Nun veröffentlichte der Magenta-Konzern eine Liste dieser Funde.

Der Vorsprung von Königsblau ist in dem Negativ-Ranking fußballbezogener Passwörter deutlich. Kommt schalke04 auf rund 539.000 Funde in Deutschland und Schalke04 auf 203.000, so kommen hannover96 mit 90.000 und Hannover96 mit 56.000 auf deutlich weniger Funde - die Fans des Clubs aus Niedersachsen kommen auf Platz 3 und 4 in dem Ranking. Bei den Zahlen kann es sein, dass die Telekom das Passwort mehrfach findet und ein Nutzer dadurch mehrfach in der Statistik vorkommt. Das Ranking umfasst die Funde seit mehr als zehn Jahren.

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In der noch jungen Bundesligasaison liegen in der realen Sport-Tabelle zehn Plätze und sieben Punkte zwischen dem aktuellen Spitzenreiter BVB und dem Revierrivalen Schalke, in dem Negativ-Ranking der simplen Passwörter liegt Dortmund aber hinter Königsblau: dortmund09 kommt auf Platz 5 (rund 54.000 Funde der Telekom-Sicherheitsabteilung) und Dortmund09 auf Platz 7 (38.000 Funde). Rekordmeister Bayern München taucht erst auf Platz 16 auf mit fcbayern1 (rund 21.000 Funde).

Password als Passwort ist auch keine gute Idee

Die Liste der Telekom gibt noch andere Hinweise, welche Passwörter und Passwort-Arten keine gute Idee sind, weil sie häufig genutzt und wohl recht einfach zu knacken sind. So stießen die Security-Experten der Telekom am häufigsten auf abc123 (1,35 Millionen Funde), gefolgt von password1 (1,28 Millionen).

Auf Platz 11 aller simplen Passwörter landet mit schalke04 die erste Fußballclub-Kombination. Auch hallo123 wird häufig genutzt.

Passwörter sind ein Auslaufmodell