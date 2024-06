Schauer und Gewitter in den kommenden Tagen

Offenbach (dpa) - Starkregen und Hochwasser halten den Süden des Landes in Atem. «Zum Start in die neue Woche stehen in Teilen der Hochwassergebiete im Süden des Landes noch einmal kräftige Regenfälle auf dem Programm», sagte der Meteorologe Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.