Schlägerei zwingt Easyjet-Flug zur Umkehr nach Teneriffa

Teneriffa (dpa) - Eine Schlägerei zwischen rund zehn Passagieren hat ein Easyjet-Flugzeug auf dem Weg nach Liverpool zur Umkehr nach Teneriffa gezwungen. Der Pilot habe sich etwa 30 Minuten nach dem Start dazu entschieden, zum Flughafen Teneriffa Süd zurückzukehren, weil der Vorfall die Sicherheit an Bord gefährdet habe, teilte der Verband der spanischen Fluglotsen auf der Nachrichtenplattform X mit.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach am Dienstagabend auf dem Flug EZY3352. Die Besatzung habe den Tower über die notwendige Rückkehr informiert und darum gebeten, dass bei der Landung auf der Kanaren-Insel Polizeikräfte bereitstehen.

Die Fluglotsen beschleunigten nach eigenen Angaben die Rückkehr der Maschine und koordinierten den Einsatz der Polizei am Flughafen. Das Flugzeug mit 186 Passagieren an Bord landete anschließend den Angaben zufolge ohne weitere Zwischenfälle und verließ die Landebahn regulär.

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Polizei wartete auf die Unruhestifter

Die Polizei erwartete die Maschine nach der Landung, um wegen der Auseinandersetzung an Bord einzuschreiten. Weitere Angaben zu möglichen Festnahmen oder Verletzten wurden zunächst allerdings nicht bekannt. Auch zum Auslöser der Schlägerei an Bord wurde nichts mitgeteilt.