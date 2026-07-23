Flug nach Liverpool

Schlägerei zwingt Easyjet-Flug zur Umkehr nach Teneriffa

Chaos über den Wolken: Zahlreiche Passagiere geraten an Bord in einen heftigen Streit. Der Pilot trifft eine schnelle Entscheidung.

Die Airline bestätigte den Zwischenfall. (Archivfoto) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Airline bestätigte den Zwischenfall. (Archivfoto)

Teneriffa (dpa) - Eine Schlägerei zwischen rund zehn Passagieren hat ein Easyjet-Flugzeug auf dem Weg nach Liverpool zur Umkehr nach Teneriffa gezwungen. Der Pilot habe sich etwa 30 Minuten nach dem Start dazu entschieden, zum Flughafen Teneriffa Süd zurückzukehren, weil der Vorfall die Sicherheit an Bord gefährdet habe, teilte der Verband der spanischen Fluglotsen auf der Nachrichtenplattform X mit.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach am Dienstagabend auf dem Flug EZY3352. Die Besatzung habe den Tower über die notwendige Rückkehr informiert und darum gebeten, dass bei der Landung auf der Kanaren-Insel Polizeikräfte bereitstehen.

Die Fluglotsen beschleunigten nach eigenen Angaben die Rückkehr der Maschine und koordinierten den Einsatz der Polizei am Flughafen. Das Flugzeug mit 186 Passagieren an Bord landete anschließend den Angaben zufolge ohne weitere Zwischenfälle und verließ die Landebahn regulär.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Polizei wartete auf die Unruhestifter

Die Polizei erwartete die Maschine nach der Landung, um wegen der Auseinandersetzung an Bord einzuschreiten. Weitere Angaben zu möglichen Festnahmen oder Verletzten wurden zunächst allerdings nicht bekannt. Auch zum Auslöser der Schlägerei an Bord wurde nichts mitgeteilt.

Ein EasyJet-Sprecher bestätigte auf Anfrage den Zwischenfall und betonte: «Wir nehmen derartige Vorfälle sehr ernst und tolerieren kein störendes oder aggressives Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitenden.» Die Crews der Airline seien darauf geschult, «jede Situation zu beurteilen und schnell und angemessen zu handeln, damit die Sicherheit des Fluges und unserer Fluggäste jederzeit gewährleistet bleibt», hieß es. Nach dem Vorfall sei die Reise nach Liverpool fortgesetzt worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auf Flug Korfu–Düsseldorf: Störung an Triebwerk mit Flammen
Notfall

Auf Flug Korfu–Düsseldorf: Störung an Triebwerk mit Flammen

Nach dem Start auf der griechischen Insel Korfu schlägt eine Anzeige Alarm. Der Pilot landet die Condor-Maschine in Brindisi statt Düsseldorf. Für die Passagiere dauert die Reise deutlich länger.

17.08.2025

Vogelschlag zwingt Iberia-Maschine zur Rückkehr nach Madrid
Luftverkehr

Vogelschlag zwingt Iberia-Maschine zur Rückkehr nach Madrid

War es ein Geier? Ein Vogelschlag zwingt einen Iberia-Flug von Madrid nach Paris zur Umkehr. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon.

04.08.2025

Pilot mit Gesundheitsproblem – Flieger wird umgeleitet
Flughafen

Pilot mit Gesundheitsproblem – Flieger wird umgeleitet

Statt in Frankfurt müssen die Passagiere in Montreal aussteigen, dann geht es mit anderen Flugzeugen weiter. Der Pilot wird medizinisch versorgt.

06.02.2025

Pilot erleidet Herzinfarkt - Ehefrau landet Flugzeug
Notfall in Kalifornien

Pilot erleidet Herzinfarkt - Ehefrau landet Flugzeug

Ein Ehepaar ist in den USA mit einem Kleinflugzeug unterwegs, als der Pilot zusammenbricht. Seine Frau übernimmt das Steuer und landet mit Hilfe der Fluglotsen - obwohl sie keine Flugerfahrung hat.

14.10.2024

Luftverkehr

Streit an Bord: Pilot weicht nach Indien aus

Das Verhalten eines Passagiers hatte offenbar die Sicherheit der anderen Fluggäste gefährdet. Eine Lufthansa-Maschine musste deshalb außerplanmäßig in Neu Delhi landen.

29.11.2023