Schock in Dänemark

Schlafendes Baby im Kinderwagen entführt

Albtraum für Eltern in Dänemark: Ein Baby wird im Kinderwagen aus einem Innenhof entführt. 90 Minuten später findet die Polizei das Mädchen in einem Hotelzimmer.

Dramatische Stunden im dänischen Hadersleben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Dramatische Stunden im dänischen Hadersleben. (Symbolbild)

Hadersleben (dpa) - Ein schlafendes Baby ist in Dänemark in seinem Kinderwagen entführt worden. Später wurde das sieben Monate alte Mädchen in einem Hotelzimmer wiedergefunden, in dem sich auch ein 37-jähriger Mann aufhielt, wie die Polizei mitteilte. Das Kind soll im Krankenhaus untersucht werden, wie dessen Vater Medien sagte. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Baby hatte am Montagabend in seinem Kinderwagen in dem Innenhof des Hauses im süddänischen Hadersleben geschlafen, in dem die Wohnung der Familie liegt. In Dänemark ist es normal, dass Kinder etwa ihren Mittagsschlaf an der frischen Luft machen - nicht nur in privaten Innenhöfen, sondern zum Beispiel auch in Kitas oder in Kinderwägen vor Cafés. 

Eltern unter Schock: «Unsere Kinder schlafen dort jeden Tag»

Der Innenhof sei mit einem Gittertor gesichert gewesen, das zum Zeitpunkt der Entführung aber nicht abgeschlossen gewesen sei, zitieren dänische Medien die Eltern des Mädchens. «Unsere Kinder schlafen dort beide jeden Tag», sagte der Vater der Zeitung «JydskeVestkysten». «Wir sind total geschockt und haben Angst.» Nie wieder würden sie ihr Kind ohne Aufsicht draußen schlafen lassen. 

Eineinhalb Stunden lang mussten die Eltern am Abend um ihr Kind bangen. Den Kinderwagen fand die Polizei einen Kilometer vom Tatort entfernt. Nach dem Fund des Babys in einem Hotel in Hadersleben hätten seine Mitarbeiter unter Schock gestanden, sagte der Hotelchef der Nachrichtenagentur Ritzau.

Was das Motiv für die Tat sein könnte und ob der Verdächtige das Mädchen kannte, war zunächst unklar. Seiner Tochter gehe es schon besser, sagte der Vater «JydskeVestkysten»: «Gestern konnten wir kaum mit ihr kommunizieren - als wäre sie betäubt und megamüde.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Junge Eltern sollen Baby grausam getötet haben
Prozess

Junge Eltern sollen Baby grausam getötet haben

Vor dem Landgericht Darmstadt geht es um Mord - begangen mit einer Nagelschere. Die Angeklagte lässt erklären, sie habe «etwas Schreckliches» getan.

14.10.2025

Kriminalität

18-Jährige entführt Säugling aus Hamburger Klinik

Schreckliche Stunden für die Eltern eines fünf Wochen alten Säuglings: Eine ihnen unbekannte 18-Jährige entführt das Mädchen für zwei Stunden aus einer Hamburger Klinik. Warum tat sie das?

21.11.2023

Premier League

Eltern von Liverpools Díaz entführt - Mutter befreit

Fußballprofi Luis Díaz vom FC Liverpool bangt um seine Eltern. Während die Mutter nach einer Entführung gerettet werden konnte, bleibt der Vater in Kolumbien vermisst. Jürgen Klopp ist geschockt.

29.10.2023

Unfälle

Motorradfahrer stößt gegen Kinderwagen: Mädchen unverletzt

13.06.2023

Kreis Ravensburg

Mann überrollt mit Maishäcksler Kinderwagen: Baby tot

04.05.2023