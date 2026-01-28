Klassenzimmer ohne Handys

Schluss mit Scrollen: Schweden plant Handyverbot an Schulen

Schwedens Regierung will Handys aus den Schulen verbannen. Das soll ab dem neuen Schuljahr gelten. An vielen Schulen ist der Handy-Stopp schon Realität.

Schulschluss für Smartphones: Schweden plant ein Handyverbot an allen Schulen bis zur neunten Klasse. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Schulschluss für Smartphones: Schweden plant ein Handyverbot an allen Schulen bis zur neunten Klasse. (Archivbild)

Stockholm (dpa) - Schweden will Handys ab dem kommenden Schuljahr aus allen Grundschulen im Land verbannen. Die Grundschule geht in Schweden bis zur neunten Klasse. Einen entsprechenden Gesetzentwurf legte die Regierung vor. «Die Schüler müssen ihre Handys zu Beginn des Schultags abgeben und bekommen sie an dessen Ende zurück», sagte die schwedische Bildungsministerin Simona Mohamsson. Das Verbot ab dem 1. August werde auch für die Nachmittagsbetreuung an den Schulen gelten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Handys seien aus dem Leben von Schülern nicht mehr wegzudenken, so die Ministerin. «Smartphones und soziale Medien sind aber auch ein Ort, an dem Missbrauch und Mobbing stattfinden.» Das Verbot, so hofft Mohamsson, könne sowohl dafür sorgen, dass Schüler besser lernen, als auch zu einer besseren psychischen Gesundheit der Kinder führen. 

Einer Untersuchung der schwedischen Gesundheitsbehörde und der Medienbehörde von 2024 zufolge verbrachten Schüler der siebten bis neunten Klasse fast sieben Stunden täglich vor dem Bildschirm - die Schulzeit nicht mitgerechnet.

An vielen Schulen gilt schon ein Handyverbot

In der Praxis gilt der Nachrichtenagentur TT zufolge bereits an vier von fünf schwedischen Schulen ein Handyverbot. Denn schon jetzt können Grundschulrektoren selbst darüber entscheiden. Das reiche aber nicht aus, sagte Bildungsministerin Simona Mohamsson. 

In mehreren europäischen Ländern wie etwa Frankreich oder den Niederlanden greifen Handyverbote im Unterricht schon länger. Italien verbietet die Smartphonenutzung auch in höheren Klassen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz befürwortet ein Verbot von Handys an Grundschulen, wie er im vergangenen Oktober in der ARD-Sendung «Caren Miosga» sagte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Handyverbot an Schulen? Schüler pochen auf Fairness für alle
Baden-Württemberg

Handyverbot an Schulen? Schüler pochen auf Fairness für alle

Weil fast jeder Schüler ein Handy in der Tasche hat und in der Schule abgelenkt sein könnte, sollen strengere Regeln durchgesetzt werden. Moment mal, sagen nun Schüler. Und fordern faire Bedingungen.

17.09.2025

Handyverbote an Schulen - Ja oder Nein?
Mehrheit in Umfrage dafür

Handyverbote an Schulen - Ja oder Nein?

Hessen will Privathandys noch in diesem Jahr im Unterricht verbieten, andere Länder wollen folgen. Laut einer aktuellen Umfrage wünscht sich eine Mehrheit strengere Regeln. Doch es gibt auch Kritik.

19.06.2025

Italien verbietet Handys auch in oberen Klassen
Schule

Italien verbietet Handys auch in oberen Klassen

Im Unterricht am Smartphone? Das ist in Italien vom neuen Schuljahr an grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Künftig sollen die Geräte weggeschlossen werden.

16.06.2025

Handyverbot an Schulen: Sinnvoll oder kontraproduktiv?
Gesellschaft

Handyverbot an Schulen: Sinnvoll oder kontraproduktiv?

Sollte man Smartphones an Schulen verbieten oder nicht? Vorstöße aus anderen europäischen Ländern haben die Debatte neu entfacht. Doch die Fachleute sind sich alles andere als einig.

29.02.2024

Vorbild England

«Kann man nicht durchsetzen»: Lehrer gegen Handyverbot

Smartphones gelten vielen Schülern und Lehrern als eines der größten Probleme im Unterricht. In England will die Regierung nun Handys an Schulen komplett verbieten. Eine Lösung auch für Deutschland?

04.10.2023