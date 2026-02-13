Wettervorhersage

Schnee in Sicht - ab Rosenmontag im Westen milder

Narren können am Sonntag auf kaltes, aber meist trockenes Wetter hoffen. Für die großen Karnevalsumzüge am Montag sagt der Deutsche Wetterdienst dann Plusgrade vorher.

Schnee bis in die Niederungen ist am Samstag für die Mitte und den Süden vorhergesagt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Schnee bis in die Niederungen ist am Samstag für die Mitte und den Süden vorhergesagt.

Offenbach (dpa) - Es wird kälter und stellenweise auch wieder weiß: Vor allem die Mitte und der Süden Deutschlands müssen sich an diesem Samstag auf Schnee bis in die Niederungen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. An den Alpen wird länger andauernder und kräftiger Schneefall erwartet. Während es am Wochenende kälter wird, sagt der DWD für den Rosenmontag mildere Temperaturen vorher.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen minus einem Grad in Schleswig-Holstein und acht Grad in Südostbayern, am Sonntag zwischen minus zwei bis plus ein Grad im Norden und Osten sowie im Bergland. Sonst werden null bis sechs Grad erwartet. 

Bestes Wetter für Karnevalsumzüge am Sonntag

Das beste Wetter für Karnevalsumzüge erwartet der DWD am Sonntag, es ist zwar kalt, doch meist trocken und stellenweise kommt die Sonne heraus, wie DWD-Meteorologin Tanja Egerer mitteilt. An den Alpen schneit es bis mittags weiter. Abends schneit es im äußersten Westen Deutschlands.

Der Schneefall zieht nachts in Richtung Osten weiter und geht in tieferen Lagen im Westen und Südwesten in Regen über. Örtlich muss bei frostigen Temperaturen mit Glatteis gerechnet werden.

Auch am Rosenmontag bleibt das Wetter unbeständig. Schnee und Regen kommen weiter Richtung Osten und Nordosten voran. Auch mit zeitweise böig auffrischendem Wind müsse gerechnet werden. Ein Trost sei vielleicht, dass die Höchsttemperaturen im Westen und Süden wieder bei milderen fünf bis zehn Grad liegen, sagt Meteorologin Egerer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schnee und Glatteis am Rosenmontag möglich
Wettervorhersage

Schnee und Glatteis am Rosenmontag möglich

Die Narren müssen sich in den kommenden Tagen auf winterliche Witterung einstellen. Erst schneit es, dann könnte es glatt werden.

12.02.2026

Schnee und zunehmend Sonne - Vorsicht vor Glatteis
Wetter in Baden-Württemberg

Schnee und zunehmend Sonne - Vorsicht vor Glatteis

Nach Warnungen vor starkem Schneefall wird es am Sonntag zunehmend freundlicher. Aber: Glätte ist weiter ein Thema. Vor allem am Montagmorgen sollten die Menschen in Baden-Württemberg aufpassen.

11.01.2026

Windig nasses Wetter im Südwesten - Schnee in Aussicht
Wettervorhersage

Windig nasses Wetter im Südwesten - Schnee in Aussicht

Kalte Front im Anmarsch: Im Südwesten bleibt es ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst sagt in höheren Lagen Schnee voraus. Welche Temperaturen werden erwartet?

24.10.2025

Frühlingshaftes Wetter folgt auf Kälte und Schnee
Wettervorhersage

Frühlingshaftes Wetter folgt auf Kälte und Schnee

Nach Frost, Schnee und niedrigen Temperaturen macht das Wetter einen kurzen frühlingshaften Ausflug. Auch die neue Woche startet mild - bevor ein Tief den erneuten Wechsel bringt.

22.11.2024

Kälte und winterliches Wetter bleiben vorerst
Wettervorhersage

Kälte und winterliches Wetter bleiben vorerst

Temperaturen knapp über 0 Grad und der ein oder andere Schneeschauer: Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner winterlichen Seite.

20.11.2024