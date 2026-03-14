Schüler bei Bus-Crash auf A8 eingeklemmt und schwer verletzt

Irschenberg (dpa) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Reisebussen ist auf der Autobahn 8 in Oberbayern ein Schüler im Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite ihn und ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch einer der Busfahrer wurde schwer verletzt. Zwei weitere Schüler kamen ebenfalls ins Krankenhaus, konnten dieses aber schon wieder verlassen.

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Ein Auto sei vom Beschleunigungsstreifen nach links gezogen, weil ein Fahrzeug davor bremste. Auf dieser Spur fuhr der Bus, der daraufhin voll bremste. Er touchierte das Auto am Heck. Der zweite Bus dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Unfall.