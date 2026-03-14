Halbe Million Euro Schaden

Schüler bei Bus-Crash auf A8 eingeklemmt und schwer verletzt

Zwei Busse kollidieren, ein Schüler muss befreit werden, Lehrer und Mitschüler erleben den Unfall hautnah. Wie es zu dem Crash kam.

Die A8 Richtung Salzburg sperrten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich komplett. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die A8 Richtung Salzburg sperrten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich komplett. (Symbolbild)

Irschenberg (dpa) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Reisebussen ist auf der Autobahn 8 in Oberbayern ein Schüler im Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite ihn und ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch einer der Busfahrer wurde schwer verletzt. Zwei weitere Schüler kamen ebenfalls ins Krankenhaus, konnten dieses aber schon wieder verlassen.

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Ein Auto sei vom Beschleunigungsstreifen nach links gezogen, weil ein Fahrzeug davor bremste. Auf dieser Spur fuhr der Bus, der daraufhin voll bremste. Er touchierte das Auto am Heck. Der zweite Bus dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Unfall.

Die Busse wurden geborgen und abgeschleppt. Die Menschen im Bus - hauptsächlich Schüler und Lehrer - kamen zur Versorgung in eine Turnhalle in der Nähe. Das Busunternehmen organisierte Ersatzfahrzeuge, die die Gruppen abholte. Es entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro. Beide Busse wurden komplett zerstört.

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