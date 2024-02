Schüler in Wuppertal verletzt - Verdächtiger festgenommen

Wuppertal (dpa) - In Wuppertal sind an einer Schule mehrere Schüler verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Die Polizei und auch die Feuerwehr seien mit starken Kräften vor Ort. Es gebe fünf Verletzte. Auch der Festgenommene wurde dem Sprecher zufolge verletzt.