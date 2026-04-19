Kriminalität

Schüsse in Kiew: Verhalten der Polizei wirft Fragen auf

Auch einen Tag nach dem Blutbad in Kiew durch einen Todesschützen gibt es noch keine Aussagen zum Motiv des Täters. In die Kritik geraten nun auch Polizisten, die einen kleinen Jungen im Stich ließen.

Polizeikräfte sperren zum Schutz von Zivilisten eine Straße in Kiew bei einer Schießerei - allerdings sollen sich Berichten zufolge nicht alle Beamten so professionell verhalten haben. Foto: Dan Bashakov/AP/dpa
Polizeikräfte sperren zum Schutz von Zivilisten eine Straße in Kiew bei einer Schießerei - allerdings sollen sich Berichten zufolge nicht alle Beamten so professionell verhalten haben.

Kiew (dpa) - Einen Tag nach tödlichen Schüssen in Kiew laufen die Ermittlungen nicht nur zu den Hintergründen der Tat, sondern auch zum Verhalten der Polizei. Innenminister Ihor Klymenko kündigte die Einleitung eines Dienstaufsichtsverfahrens an. «Dienen und schützen ist nicht nur eine Losung», schrieb er auf Telegram. Dies müsse mit Professionalität einhergehen – gerade in kritischen Situationen, wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel stehe. Hintergrund der Kritik ist offenbar ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert.

Zu sehen sind zwei Polizisten, die bei einem kleinen Jungen stehen, bei den ersten Schüssen aber einfach weglaufen und das Kind allein lassen. Der Junge flieht kurz darauf auch und kann entkommen. Allerdings trifft es in dem von Augenzeugen aufgenommenen Video einen Mann, der unmittelbar neben dem Jungen vor den Schüssen davonläuft.

Die Bluttat mit mindestens sechs Toten und mehr als einem Dutzend Verletzten wird von den Behörden als Terroranschlag eingestuft. Ob es einen politischen Hintergrund der Tat oder eine direkte Verbindung zu der seit vier Jahren laufenden russischen Invasion gibt, ist allerdings weiter völlig offen. Der Todesschütze wurde zwar in Moskau geboren, besaß aber seit langem die ukrainische Staatsbürgerschaft. Für den Besitz der Tatwaffe hatte der 58-Jährige eine Erlaubnis.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Medien: New Yorker Todesschütze hinterließ Abschiedsbrief
Schüsse in Manhattan

Medien: New Yorker Todesschütze hinterließ Abschiedsbrief

Ein bewaffneter Mann betritt einen Wolkenkratzer mitten in New York und erschießt mehrere Menschen. Die Tat gibt Rätsel auf, ein Schreiben liefert aber mögliche Hinweise auf das Motiv.

29.07.2025

Hafenstadt in Angst - Todesschütze von Rotterdam gefasst
Niederlande

Hafenstadt in Angst - Todesschütze von Rotterdam gefasst

In Rotterdam hat die Polizei einen 24-Jährigen gefasst, der ohne erkennbaren Grund drei Männer in der Hafenstadt erschossen haben soll. Die Fahnder rätseln weiter über sein Motiv.

03.01.2025

Todesschütze von Manhattan: Polizei setzt auf neue Fotos
Kriminalität

Todesschütze von Manhattan: Polizei setzt auf neue Fotos

Der Mann, der den Chef eines großen Versicherungskonzerns ermordet haben soll, ist weiter auf der Flucht. Neue Bilder und rätselhafte Botschaften auf der Munition könnten die Fahnder weiterbringen.

06.12.2024

Todesschütze von Manhattan weiter flüchtig
Kriminalität

Todesschütze von Manhattan weiter flüchtig

New York fahndet nach dem Schützen, der einen Versicherungschef vor einem Hotel erschossen hat. Er scheint sowohl die Tat als auch seine anschließende Flucht gut vorbereitet zu haben.

05.12.2024

Schüsse auf Trump: Suche nach Motiv des Täters beginnt
US-Wahlkampf

Schüsse auf Trump: Suche nach Motiv des Täters beginnt

Wieso konnte der Schütze sich scheinbar ungestört in Stellung bringen? Was motivierte ihn zu der Tat? Ermittler arbeiten nun mit Hochdruck. Auch die Parteizugehörigkeit des Schützen wird geprüft.

14.07.2024