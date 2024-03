Schüsse in Scheeßel - Polizei geht von Kapitaldelikten aus

Scheeßel (dpa) - Die Polizei ermittelt nach Schüssen im Landkreis Rotenburg wegen möglicher Kapitaldelikte. Zu möglichen Opfern und dem Hintergrund könnten bisher keine Angaben gemacht werden, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel, außerdem in Bothel im Landkreis Rotenburg.