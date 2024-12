Schweineniere eingesetzt: Patientin in gutem Zustand

New York (dpa) - Gut drei Wochen nachdem ihr eine genmanipulierte Schweineniere eingesetzt wurde, soll es einer 53 Jahre alten Patientin aus dem US-Bundesstaat Alabama deutlich bessergehen. Die Patientin, Towana Looney, sei seit der siebenstündigen Operation im November nicht mehr auf Dialyse angewiesen, heißt es in einer Mitteilung des behandelnden Klinikums an der New York University (NYU). Sie habe ihren besten Gesundheitszustand seit acht Jahren erreicht. Der weltweit erste Nieren-Patient, der eine Schweineniere bekommen hatte, war knapp zwei Monate nach der Transplantation gestorben.