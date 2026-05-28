Wetter

Schwere Gewitter drohen nach Hitzetagen

Spätestens am Wochenende sind die Bilderbuch-Sommertage vorbei: In Deutschland wird es in den nächsten Tagen vielerorts nass und windig. Wo es dennoch heiß bleibt.

Der Wetterdienst sieht schwere Gewitter aufziehen. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Der Wetterdienst sieht schwere Gewitter aufziehen. (Archivbild)

Offenbach (dpa) - Ende mit Knall: Nach den Hitzetagen drohen Gewitter in Deutschland. Am Freitag ziehen im Norden vermehrt Wolken auf und ab dem späten Nachmittag können sich dort teils starke Gewitter entwickeln, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. «Stellenweise muss dann mit heftigem Starkregen, größeren Hagel und schweren Sturmböen gerechnet werden», sagte DWD-Meteorologe Nico Bauer.

Die Gewitter breiten sich demnach am Abend und in der Nacht zum Samstag nach Osten und Südosten aus. Erst im Verlauf der zweiten Nachthälfte schwächen sich die Gewitter langsam ab. «In der Südhälfte merkt man von alldem aber noch nichts. Dort gibt es am Freitag nochmals bestes Badewetter», sagte Bauer. In tiefliegenden Regionen im Südwesten und Westen dürfte sogar erneut die Hitzemarke von 30 Grad geknackt werden.

Im Südwesten bleibt es schwülwarm bis heiß

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Spätestens am Wochenende ist das lupenreine Sommerwetter dann aber landesweit vorbei. Am Samstag bilden sich vor allem in der Mitte und teils auch im Süden kräftige Gewitter aus. «Lokal besteht dabei Unwettergefahr», betonte der Meteorologe. Vor allem in der Südwesthälfte bleibt es schwülwarm bis heiß, im Tiefland wird erneut die 30-Grad-Marke erreicht. «Da die Luft im Vergleich zu den Vortagen deutlich feuchter ist, ist in diesen Regionen Schwitzen angesagt», sagt Bauer.

Am Sonntag, dem letzten Tag im Mai, bleibt das Wetter wechselhaft und schwülwarm. In der Mitte und im Süden erwartet der DWD erneut kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Auch die Menschen im Norden müssen teils mit schauerartigen Niederschlägen rechnen. «Die besten Chancen auf längeren Sonnenschein gibt es im Nordosten», sagt der DWD voraus. Die Temperaturen gehen insgesamt etwas zurück, liegen aber meist immer noch im sommerlichen Bereich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ab in ein hitziges Wochenende - Es wird tüchtig heiß
Sommerwetter

Ab in ein hitziges Wochenende - Es wird tüchtig heiß

Am Wochenende macht der Sommer seinem Namen wieder alle Ehre: Es wird heiß, freundlich und trocken - und nicht mehr so schwül. Perfektes Badewetter also im Südwesten.

27.06.2025

Wechselhaftes Wetter zum Wochenende
Wettervorhersage

Wechselhaftes Wetter zum Wochenende

Die Sommerhitze ist vorerst vorbei: Am Wochenende wird das Wetter in Deutschland wechselhaft mit Regen und Wolken. Die Unwettergefahr bleibt.

01.08.2024

Heißes Sommerwetter folgt auf nasses Wochenende
Wettervorhersage

Heißes Sommerwetter folgt auf nasses Wochenende

Wechselhaftes Wochenende: Der Wetterdienst sagt unter anderem Starkregen und Gewitter voraus. Ab Montag beruhigt sich das Wetter - und es könnte heiß werden.

26.07.2024

Wetterdienst: Unwetter in den kommenden Tagen möglich
Unwettergefahr

Wetterdienst: Unwetter in den kommenden Tagen möglich

Sommerliche Temperaturen und heftige Gewitter: Am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Unwettern - die auch die Fußballfans treffen könnten.

27.06.2024

Wetter

Sommerwetter folgt auf Regen und Gewitter

Grauer Himmel, Regen und Gewitter: Bis zum Wochenende wird es im Land noch etwas trüb. Am Samstag erwartet der Wetterdienst dann Sommerwetter mit mehr als 25 Grad.

03.04.2024