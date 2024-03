Schwerer Schneesturm in Kalifornien

Los Angeles (dpa) - Ein schwerer Wintersturm hat dem US-Bundesstaat Kalifornien heftige Schneefälle beschert. Der Wetterdienst gab eine Blizzard-Warnung für bergige Gemeinden in der Sierra Nevada heraus, wo mancherorts bis zu drei Meter Schnee erwartet wurden. Die Menschen müssten sich auf lebensgefährliche Verhältnisse einstellen, hieß es am Freitagabend. «Reisen sollten nur auf Notfälle beschränkt werden.» Blizzards werden in den USA heftige Schneestürme mit starken Temperaturstürzen genannt.