Notfälle

Schweres Erdbeben auf den Philippinen – Tsunami-Warnung

Erneut bebt am Pazifischen Feuerring die Erde. Die Behörden auf den Philippinen und in Indonesien warnen vor einem Tsunami - und rufen die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Ersten Meldungen zufolge sollen auch Gebäude eingestürzt sein. Foto: Ernesto Torres Jr/Ernesto Torres Jr/AP/dpa
Ersten Meldungen zufolge sollen auch Gebäude eingestürzt sein.

Manila/Jakarta (dpa) - Nach einem schweren Erdbeben vor der Küste der südphilippinischen Provinz Sarangani haben die Behörden eine Tsunami-Warnung für mehrere Küstengebiete auf der Insel Mindanao ausgegeben. Das Beben ereignete sich am Morgen um 7.37 Uhr (Ortszeit) und erreichte nach Angaben des örtlichen Instituts für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) eine Stärke von 7,8. Bewohner zahlreicher Küstenregionen wurden aufgefordert, sich umgehend in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Die US-Erdbebenwarte bezifferte die Stärke zunächst auf 8,2. Demnach fand das Beben in einer relativ geringen Tiefe von 63 Kilometern statt. Das Beben war auch in Indonesien deutlich zu spüren, speziell auf der Insel Sulawesi. Auch in dem Nachbarstaat gab es eine Tsunami-Warnung. Japan warnte für einige Landesteile entlang des Pazifiks ebenfalls vor möglichen Flutwellen.

USGS zufolge sind bis zu drei Meter hohe Wellen möglich. «Auf Grundlage aller verfügbaren Daten werden gefährliche Tsunami-Wellen für einige Küstenabschnitte vorhergesagt», schrieb auch USGS. Menschen in Küstennähe sollten sich schnellstens in Sicherheit bringen. Örtlichen Medien zufolge sollen auch Gebäude eingestürzt sein. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Präsident gibt Mitteilung heraus

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. ordnete am Morgen umgehend Hilfs- und Schutzmaßnahmen an und rief die Bevölkerung auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. «Begeben Sie sich jetzt in höher gelegene Gebiete. Warten Sie nicht», erklärte Marcos in einer Mitteilung. Das Leben der Menschen sei wichtiger als alles, was sie zurücklassen müssten. 

Der Präsident betonte, die Regierung habe alle zuständigen Behörden angewiesen, sofort zu handeln. Er ordnete außerdem die Aussetzung des Unterrichts auf allen Bildungsstufen in den betroffenen Gebieten Mindanaos an. «Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität», sagte er.

Die Region liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Gürtel intensiver tektonischer Aktivität rund um den Pazifik, in dem besonders häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche auftreten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weiteres Erdbeben auf Philippinen - Tsunami-Entwarnung
Bisher vier Tote

Weiteres Erdbeben auf Philippinen - Tsunami-Entwarnung

Nur wenige Stunden nach einem schweren Erdbeben erschüttert ein weiteres die Philippinen. Erneut wird vor riesigen Flutwellen gewarnt.

10.10.2025

Heftiges Erdbeben auf den Philippinen: mindestens 69 Tote
Stärke 6,9

Heftiges Erdbeben auf den Philippinen: mindestens 69 Tote

Panik, Erdrutsche und überall Trümmer: Auf den Philippinen bebt die Erde - es gibt Dutzende Tote und viele Verletzte. Vor Krankenhäusern reihen sich Leichensäcke.

01.10.2025

Schweres Erdbeben auf Sumatra - aber keine Tsunami-Warnung
Pazifischer Feuerring

Schweres Erdbeben auf Sumatra - aber keine Tsunami-Warnung

Wenn auf Sumatra die Erde bebt, werden gleich Erinnerungen an den verheerenden Tsunami 2004 wach. Aber dieses Mal geht es glimpflich aus: Eine Flutwelle droht nicht.

23.05.2025

Alarm

Tsunami-Warnung nach heftigem Vulkanausbruch in Indonesien

Der indonesische Vulkan Ruang spuckt seit Tagen Asche und Gestein. Teile des Feuerbergs könnten nun ins Meer stürzen. Tausende fliehen vor einem möglichen Tsunami - es wäre nicht das erste Mal.

18.04.2024

Naturkatastrophe

Erde auf den Philippinen kommt nicht zur Ruhe

Die Philippinen liegen auf dem Pazifischen Feuerring. Ein Erdbeben am Wochenende hatte für Schrecken gesorgt - und die Erschütterungen dauern an.

04.12.2023