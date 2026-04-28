Landgericht Rostock

Schwierige Wahrheitssuche: Warum wurde Fabian getötet?

Sechseinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian beginnt in Rostock ein Mordprozess. Angeklagt ist eine 30 Jahre alte Frau. Ob sie schuldig ist, muss das Verfahren zeigen.

Der gewaltsame Tod des Grundschülers Fabian sorgte für Trauer und Fassungslosigkeit. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Der gewaltsame Tod des Grundschülers Fabian sorgte für Trauer und Fassungslosigkeit. (Archivbild)

Rostock/Güstrow (dpa) - 17 Verhandlungstage, vermutlich mehr als 60 Zeugen, zudem Gutachten und unzählige Indizien - der Mordprozess im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow ist umfangreich. Am ersten Prozesstag soll nun vor dem Landgericht Rostock die Anklage gegen eine 30 Jahre alte Tatverdächtige verlesen werden. Sie soll den Jungen laut Staatsanwaltschaft am 10. Oktober 2025 an einem Teich in Klein Upahl rund 15 Kilometer von Güstrow entfernt mit sechs Messerstichen ermordet haben. Die Angeklagte schwieg bisher zu den Vorwürfen. Ob und in welchem Umfang sie sich im Prozess äußert, ist unklar.

Die Mutter des Opfers ist als Nebenklägerin an dem Prozess vor der Schwurgerichtskammer beteiligt. Zeugen sollen am ersten Verhandlungstag nicht gehört werden. Allerdings geben die beiden Verteidiger der Angeklagten möglicherweise ein Eingangsstatement ab. Das öffentliche Interesse ist groß. Im Saal 2.002 sind allein 50 Sitzplätze für Medienvertreter reserviert. Zunächst sind bis zum 2. Juli 17 Verhandlungstage terminiert. Die zur Tatzeit 29-Jährige sitzt seit dem 7. November in Untersuchungshaft und ist wegen «des Verdachts des heimtückischen Mordes und aus sonst niedrigen Beweggründen» angeklagt. 

Vier Tage Hoffen und Bangen

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Grundschüler aus Güstrow war am 10. Oktober 2025 verschwunden. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten damals tagelang nach ihm. Spürhunde, Boote und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Erst am 14. Oktober entdeckte eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, Fabians Leiche in einem Waldstück nahe Klein Upahl südwestlich von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Obduktion des Leichnams bestätigte, dass das Kind gewaltsam getötet wurde. Anschließend wurde der Leichnam mit Brandbeschleuniger angezündet.

Der Junge war am Tag seines Verschwindens wegen Unwohlseins zu Hause geblieben, während seine Mutter zur Arbeit ging. Als die Frau zurückkam, war ihr Sohn verschwunden. Auch zur sonst üblichen Zeit tauchte er nicht auf. Gegen 20.30 Uhr meldete die Mutter Fabian als vermisst. Der Junge gelte als zuverlässig und nicht als Ausreißer, hieß es. 

Im Gedenken an den getöteten Fabian legten zahlreiche Menschen im vorigen Oktober Kerzen und Kuscheltiere nieder. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Im Gedenken an den getöteten Fabian legten zahlreiche Menschen im vorigen Oktober Kerzen und Kuscheltiere nieder. (Archivbild)

Die Eltern des Kindes leben getrennt. Fabian wohnte bei der Mutter in Güstrow. Er hatte auch Kontakt zu seinem Vater, der in einem Dorf südlich davon wohnt. Zunächst nahmen die Ermittler an, dass das Kind an dem Tag möglicherweise auf dem Weg zu seinem Vater war. Später fanden sie heraus, dass Fabian bereits zur Zeit der Vermisstenmeldung tot war. Demnach starb das Kind am 10. Oktober zwischen 11.00 und 15.00 Uhr - gewaltsam durch mindestens sechs Messerstiche.

Wie kamen die Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen?

Die Ermittler gingen nach Angaben der Staatsanwaltschaft rund 1.000 Spuren nach. Nach dem Fund der Kinderleiche richtete die Kriminalpolizeiinspektion Rostock eine Mordkommission ein. Mehrfach untersuchten Ermittler und Ermittlerinnen den Fundort. Am 5. November war der Fall Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Mehr als 30 Hinweise gingen danach bei den Ermittlern ein. 

Am Folgetag durchsuchte die Polizei mit rund 120 Kräften mehrere Objekte in Reimershagen und im Ortsteil Rum Kogel in der Nähe von Güstrow im Landkreis Rostock. Sie stellten mögliche Beweismittel sicher. Unter dringendem Mordverdacht verhafteten die Einsatzkräfte die Frau. Der Anwalt der 30-Jährigen versuchte juristisch zu erreichen, dass sie aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Er verwies darauf, dass es in der Ermittlungsakte keine «handfesten Beweise» gebe. Die Tatwaffe sei nicht gefunden worden. Erfolg hatte der Jurist damit nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eine unfassbare Tat - Mordprozess um Fabians Tod steht bevor
Landgericht Rostock

Eine unfassbare Tat - Mordprozess um Fabians Tod steht bevor

Warum wurde Fabian getötet? Diese Frage soll der Mordprozess klären, der in wenigen Tagen beginnt. Angeklagt ist eine 30-Jährige. Rück- und Ausblick auf ein erschütterndes Verbrechen an einem Kind.

26.04.2026

Fall Fabian: Mordprozess startet Ende April
Mecklenburg-Vorpommern

Fall Fabian: Mordprozess startet Ende April

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian sitzt die Tatverdächtige seit Anfang November in U-Haft. Nun stehen die Termine für die Hauptverhandlung fest. Demnach wird es ein langer Prozess.

15.04.2026

Fall Fabian: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

09.03.2026

Fall Fabian - Haftbefehl gegen Tatverdächtige bestätigt
Mecklenburg-Vorpommern

Fall Fabian - Haftbefehl gegen Tatverdächtige bestätigt

Anfang November kam im Fall des getöteten achtjährigen Fabian eine Tatverdächtige in Haft. Nun wurde der Haftbefehl durch ein Gericht geprüft.

03.12.2025

Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow
Getöteter Fabian

Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow

Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Polizei in einem kleinen Ort in der Region aktiv. Nicht zum ersten Mal führt der Fall die Beamten in den Bereich südlich von Güstrow.

20.10.2025