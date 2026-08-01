Schwuler Regierungschef ruft zu Coming-out auf

Amsterdam (dpa) - Bei der farbenprächtigen Pride-Parade auf den Amsterdamer Grachten hat der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten junge LGBTIQ-Personen aufgerufen, sich offen zu bekennen.

Ein Coming-out sei nicht einfach, «aber sobald man diesen Schritt gewagt hat, wird es nur noch besser», sagte Jetten laut der Nachrichtenagentur ANP am Samstag zum Auftakt der traditionellen «Canal Parade».

Foto: Ramon Van Flymen/ANP/dpa Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten bei der Canal Parade in Amsterdam.

Der 39-Jährige ist der jüngste Regierungschef der Niederlande und der erste, der offen homosexuell lebt.

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Die Parade mit 80 bunt geschmückten Booten - einer der Höhepunkte der diesjährigen World Pride - sei ein großartiges Fest voller Freiheit und Spaß, sagte Jetten. Zugleich sei es wichtig, gegen Anfeindungen zu protestieren.

«Das hat man beim Anschlag in Berlin letzte Woche gesehen.» Die Akzeptanz der LGBTIQ-Gemeinschaft stehe weltweit unter Druck, sagte Jetten. «Und es ist wichtig, das heute zu zeigen.»

Foto: Patrick Post/AP/dpa Die Canal Parade in Amsterdam am Samstag, 1. August 2026.

Nach dem islamistisch motivierten Angriff auf den CSD in Berlin vor einer Woche hatte Amsterdam die Sicherheitsmaßnahmen für die mehrtägige World Pride verschärft. Sie gilt als das größte Event der weltweiten queeren Gemeinschaft und findet erstmals in den Niederlanden statt.