Sechs Verletzte bei umstrittener Stierhatz in Pamplona

Pamplona (dpa) - Bei der ersten Stierhatz des diesjährigen «Sanfermines»-Festes sind im nordspanischen Pamplona mindestens sechs Läufer verletzt worden. Ein Mensch habe ein Schädeltrauma erlitten, die anderen fünf vor allem Prellungen, sagte ein Sprecher des Sanitätsdienstes dem staatlichen TV-Sender RTVE. Mehrere Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die Stiere sterben später in der Stierkampfarena.

Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín hatte am Vortag begonnen und endet kommenden Sonntag. Täglich werden für die Stierkämpfe am Abend morgens ab 08.00 Uhr sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und mehrere zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt bis in die Arena gejagt. Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die 875 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Dutzende Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, das letzte 2009.