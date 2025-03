Sechsjähriger in Weilburg bleibt verschwunden

Weilburg (dpa) - Sechs Tage nach seinem Verschwinden geht auch am Sonntag die Suche nach dem sechsjährigen Pawlos im hessischen Weilburg weiter. «Wir haben am Samstag tagsüber und in der Nacht auf Sonntag weiter gesucht, gleiches werden wir auch heute tun», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Einsatzkräfte im zweistelligen Bereich aus dem gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Westhessen seien beteiligt. «Allerdings haben wir keinerlei neue Hinweise, die uns Pawlos näher bringen», sagte der Sprecher.