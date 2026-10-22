«Sehr agil und aufgeweckt» - Schwerin begrüßt Giraffenbaby

Schwerin (dpa) - Lange Beine, wacher Blick und dicht an Mamas Seite: der Schweriner Zoo hat Giraffen-Nachwuchs! Das weibliche Kalb der Nubischen Giraffe kam am 13. Oktober im Schweriner Zoo auf die Welt. Dem Giraffen-Baby und seiner Mutter gehe es gut, teilte der Zoo mit. «Das Jungtier zeigt sich bisher sehr agil und aufgeweckt. Sie trinkt gut und die Mutter zeigt sich fürsorglich», sagte Zoodirektor Tim Schikora. Für die sieben Jahre alte Giraffenmama «Kahlua» ist es bereits das zweite Kalb.

Pfleger trotz Vorbereitung von Geburt überrascht

Obwohl die Tierpfleger auf die Geburt vorbereitet waren, kam sie am Ende doch überraschend, da sich der Geburtstermin wegen der schwankenden Tragzeit bei Giraffen nicht zuverlässig vorhersagen ließ. Kahlua konnte trotzdem rechtzeitig in einen ruhigen Bereich neben dem Stall gebracht werden.

Besucher müssen sich allerdings noch gedulden: Mutter und Tochter bleiben vorerst von den anderen Giraffen getrennt, um Stress zu vermeiden. Danach sollen sie behutsam mit der Gruppe zusammengeführt werden. Wann das Kalb auf die große Außenanlage darf, hängt auch vom Wetter ab. «Bis wir zuverlässig beurteilen können, ob sich das Kalb gesund entwickelt, werden noch einige Wochen vergehen», so Schikora. Bei der Schweriner Giraffengruppe steht auch bald ein weiterer Wechsel an: Kahluas erstes Jungtier Mojo soll in einen anderen Zoo umziehen. Bis dahin leben in Schwerin fünf Giraffen.

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Kleines Kalb, große Bedeutung