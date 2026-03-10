Seltene Blütenpracht im Death Valley

Ridgecrest (dpa) - Eine der heißesten und trockensten Wüsten der Welt schimmert derzeit vor allem goldgelb: Das Death Valley in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada erlebe die üppigste Blüte seit 2016, schreibt die Parkverwaltung National Park Service. «Die auffällige gelbe Wüstengoldblume ist eine der bekanntesten Blumen, aber es gibt auch eine Vielzahl anderer Arten, die ebenfalls blühen», heißt es weiter.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Blütenpracht, die demnach auch Wildblumen in Lila, Orange und Weiß umfasst, ist Folge der Regenfälle im vergangenen Herbst und Winter, die üppiger als gewöhnlich ausfielen, berichtete der US-Sender NBC unter Berufung auf die Parkverwaltung.