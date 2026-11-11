Tödliche Begegnung

«Seltenes» Jagdverhalten - Bären töten zwei Frauen in Kanada

Als Reaktion auf den tödlichen Angriff auf zwei Wanderinnen ist eine Bärenmutter mit ihren drei Jungen erlegt worden. Warum die Behörden auch die Jungtiere als Gefahr einstuften.

Für gewöhnlich greifen Grizzlybären Menschen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen und verteidigen wollen - doch in seltenen Fällen wie jetzt im Westen Kanadas kommt es auch anders. (Archivbild) Foto: Verena Wolff/dpa-tmn
Für gewöhnlich greifen Grizzlybären Menschen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen und verteidigen wollen - doch in seltenen Fällen wie jetzt im Westen Kanadas kommt es auch anders. (Archivbild)

Vancouver (dpa) - Eine Frau und ihre 20-jährige Tochter sind bei einer Wanderung im Westen Kanadas von einer Bärenmutter und ihren drei Jungen getötet worden, die wahrscheinlich auf Nahrungssuche waren. Die Naturschutzbehörde der Provinz British Columbia sprach während einer Online-Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit) von einem «seltenen Raubtierverhalten», das beim Angriff der Grizzlybären wahrscheinlich zum Tragen gekommen sei.

Die beiden Frauen waren Anfang November in der Gemeinde Bella Coola, rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver, nach einer Wanderung als vermisst gemeldet worden. Kurz darauf seien ihre Leichen nahe dem Wanderweg Snooka Trail gefunden worden, berichtete das Portal «Vancouver Sun». 

«Wir wissen nicht, wie es angefangen hat, aber wir wissen, wie es endete», sagte Jeff Tyre vom B.C. Conservation Officer Service in einem Videomitschnitt der Pressekonferenz. Auf die Frage, wie sich «Raubtierverhalten» bei Grizzlybären zeige, wollte Tyre nicht näher eingehen: «Aus Respekt vor der Familie werde ich nichts dazu sagen, wie sich das konkret in diesem Fall äußert.» Seit 2012 seien in British Columbia lediglich zwei solcher Fälle bekanntgeworden, sagte er.

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Bärenfamilie aus Sicherheitsgründen getötet

Die Bärenfamilie sei aufgespürt, aufgrund von DNA-Tests identifiziert und aus Sicherheitsgründen getötet worden, um weitere Zwischenfälle zu vermeiden. «Bären, die in tödliche Angriffe auf Menschen verwickelt sind, können weder rehabilitiert noch umgesiedelt werden», sagte Tyre. Das beziehe sich auch auf die Jungen, die von ihrer Mutter lernten. «Ein solches Verhalten stellt eine extreme Gefahr für die Öffentlichkeit dar.»

Im selben Gebiet hatte ein Grizzlybär eine Grundschulklasse im November 2025 angegriffen und mehrere Menschen schwer verletzt. Das Alter der Opfer wurde damals nicht angegeben - den Berichten nach sollen auch Kinder darunter gewesen sein. Dieser Bär konnte damals nicht geortet werden. Die jetzt getötete Bärenfamilie habe nichts mit dem Vorfall von 2025 zu tun, sagte Tyre. 

«Normalerweise jagen Grizzlybären keine Menschen», sagte Biologin Michelle McLellan dem Portal «Vancouver Sun». «Die mit Abstand meisten tödlichen Zwischenfälle zwischen Grizzlybären und Menschen sind das Ergebnis unerwarteter Begegnungen.»

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