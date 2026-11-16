Sexuelle Übergriffe? Depardieus Berufungsprozess beginnt

Paris (dpa) - Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu soll ab heute in einem Berufungsverfahren um mögliche sexuelle Übergriffe vor Gericht stehen. In dem Prozess rund um die mutmaßliche Belästigung von zwei Frauen bei Dreharbeiten drohen dem 77-Jährigen fünf Jahre Haft. Doch kurz vor dem Prozessstart erschienene Medienberichte sähen Zweifel daran, ob Depardieu, der die Anschuldigungen stets vehement von sich gewiesen hatte, weiterhin gegen seine Verurteilung ankämpfen will. Was man zu dem Prozess wissen muss:

Was wird Depardieu vorgeworfen?

Bei Dreharbeiten zum Film «Les volets verts» (Die grünen Fensterläden) soll Depardieu 2021 eine Dekorateurin und eine Regieassistentin an den Brüsten und am Po begrapscht haben. Auch soll er sie obszön angesprochen haben. Die Staatsanwaltschaft stufte die Übergriffe als vorsätzlich ein.

Der Schauspieler bestritt bisher, die beiden Frauen sexuell belästigt zu haben. Im Fall der Ausstatterin räumte er ein, sie an den Hüften berührt zu haben - betonte jedoch, dies sei nicht sexuell motiviert gewesen.

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Foto: Louise Delmotte/AP Der Prozess gegen Depardieu war von Protest begleitet gewesen. Eine Demonstrantin hielt ein Schild, auf dem steht: «Monster existieren nicht, Vergewaltiger schon». (Archivbild)

Welches Urteil fällte das Gericht in erster Instanz?

Das Gericht sah Depardieu der sexuellen Übergriffe auf beide Frauen schuldig. Im Mai 2025 verurteilte es den Filmstar zu 18 Monaten Haft auf Bewährung. Auch soll Depardieu demnach in ein Register mit Sexualstraftätern aufgenommen werden und den betroffenen Frauen rund 15.000 Euro zahlen. Depardieu ließ umgehend Berufung ankündigen.

Das Gericht begründete seine Entscheidung damals damit, dass die Aussagen der betroffenen Frauen kohärent seien, wohingegen Depardieus Aussagen sich von der ersten Vernehmung bis zum Prozess erheblich verändert hätten. Das Gericht befand zudem, dass die beiden Frauen im Verfahren erneut zu Opfern gemacht worden waren. Depardieus damaliger Anwalt, Jérémie Assous, hatte sie unter anderem als hysterisch und als Lügnerinnen bezeichnet und ihnen entgegengerufen: «Gehen Sie heulen!»

Was hat Depardieu selbst gesagt?

Depardieu hatte die Anschuldigungen bisher als vollkommen falsch abgetan. Vor Gericht gab sich Depardieu als «menschlich, aber oft unbeholfen». Seine grobe Art sei Teil seiner Persönlichkeit, doch bedeute dies nicht, dass er Frauen gegenüber übergriffig sei. Dass seine Äußerungen als sexistisch wahrgenommen würden, hielt er für eine Frage des gesellschaftlichen Wandels.

In der Zeitung «Le Figaro» schrieb er zu Vorwürfen gegen sich allgemein: «Nie und nimmer habe ich eine Frau missbraucht.» Er sei Opfer einer «medialen Lynchjustiz». «Ich bin weder ein Vergewaltiger noch ein Raubtier. Ich bin nur ein Mann...»

Foto: Thibault Camus/AP/dpa Depardieu ist in Frankreich mittlerweile so etwas wie ein gefallener Star. (Archivbild)

Wieso ist jetzt unklar, wie es mit dem Prozess weitergeht?

Vor wenigen Tagen berichteten mehrere französische Medien unter Berufung auf informierte Kreise, Depardieu wolle seine Berufung zurücknehmen. Den Berichten zufolge wäre der Prozess damit nichtig und die Verurteilung aus erster Instanz rechtskräftig. Auf dpa-Anfrage wollten weder das Gericht noch Depardieus Anwältin sich dazu äußern.

Sollte es einen entsprechenden Antrag geben, dürfte dies zu Beginn des Verfahrens Thema sein. Das Gericht muss dann entscheiden, ob der Prozess fortgesetzt wird oder nicht. Laut früherer Aussage des Gerichts haben aber alle Seiten Berufung eingelegt - also nicht nur Depardieu. Ob eine Rücknahme der Berufung ein Schuldeingeständnis wäre, ist ebenfalls unklar.

Ist dies der letzte Prozess gegen Depardieu?