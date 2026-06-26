«Shrek»-Star Eddie Murphy kehrt in Esel-Film «Donkey» zurück

Los Angeles (dpa) - Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy (65, «Beverly Hills Cop», «Der Prinz aus Zamunda») wird einem beliebten Esel erneut seine Stimme leihen. Universal Pictures und DreamWorks haben einen «Shrek»-Ableger mit dem Titel «Donkey» für Juni 2028 angekündigt. Der Animationsfilm dreht sich rund um den redseligen Esel, der in vier «Shrek»-Filmen bereits von Murphy vertont wurde. Der Film wird von US-Regisseur Charlie Bean inszeniert («The Lego Ninjago Movie», «Susi und Strolch»).

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Murphy hatte in früheren Interviews bereits angedeutet, dass die Esel-Figur einen eigenständigen Film erhalten soll. In der «Shrek»-Serie ist der schnell sprechende Esel der treue Begleiter des grünen Ogers Shrek. Als Sidekick spielte er in allen vier Folgen von 2001 bis 2010 mit. Für die lukrative Stimm-Rolle steckte Murphy an der Seite von Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Prinzessin Fiona) und Antonio Banderas (Gestiefelter Kater) eine Millionen-Gage ein.

«Donkey» ist nicht der erste «Shrek»-Ableger. 2011 hatte Antonio Banderas in «Der gestiefelte Kater» seinen eigenen Auftritt, gefolgt von «Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch» (2022).

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«Shrek 5» kommt «Donkey» zuvor