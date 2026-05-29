53. Verhandlungstag

Sicheres Geleit für weiteren mutmaßlichen Block-Entführer

Eine Sicherheitsfirma soll die Block-Kinder laut Anklage an Silvester 2023/24 aus Dänemark entführt haben - im Auftrag der Mutter. Ein weiterer mutmaßlicher Entführer könnte nun als Zeuge aussagen.

Nun bekam ein weiterer mutmaßlicher Entführer sicheres Geleit. Foto: Georg Wendt/dpa-pool/dpa
Nun bekam ein weiterer mutmaßlicher Entführer sicheres Geleit.

Hamburg (dpa) - Ein weiterer mutmaßlicher Entführer der Block-Kinder bekommt für eine Zeugenaussage sicheres Geleit. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg auf Nachfrage zu dem Zeugen Jonathan C. mit, zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Bereits drei Männer und eine Frau aus Israel hatten diese Zusage erhalten. Sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit einer Anklage und einem Prozess rechnen. Im Fall von Jonathan C. aber hatte die Staatsanwaltschaft bisher betont, seine Rolle in diesem Verfahren sei nicht bedeutend genug.

Zutreffend sei, dass das Ermittlungsgericht dem Beschuldigten auf seinen Antrag hin nun sicheres Geleit für die Dauer einer Zeugenaussage in dem vor dem Landgericht Hamburg geführten Verfahren gegen Christina Block und andere gewährt habe, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. «Die Staatsanwaltschaft hatte keinen entsprechenden Antrag gestellt, weil die Voraussetzungen dieser Ausnahmevorschrift aus Ihrer Sicht nicht vorlagen.» In der Strafprozessordnung heißt es: «Das sichere Geleit gewährt Befreiung von der Untersuchungshaft.»

Mutmaßlicher Entführer gab Interviews

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Der Mann, der als Model arbeitete und nach eigenen Worten früher lange in Hamburg lebte, hatte sich im Frühjahr aus Israel in Interviews in Deutschland zu Wort gemeldet. Darin hatte er betont, ihm sei vorher gesagt worden, die Rückholaktion der Block-Kinder sei rechtmäßig. Er habe helfen wollen. Nach Aussage anderer mutmaßlicher Entführer war Jonathan C. erst kurzfristig in das Team geholt worden, weil er gut Deutsch sprach und mit den Kindern kommunizieren sollte.

Die Unternehmerin Christina Block ist angeklagt, eine israelische Sicherheitsfirma nach einem langen Sorgerechtsstreit damit beauftragt zu haben, ihre beiden jüngsten Kinder vom Wohnort des Ex-Mannes in Dänemark nach Deutschland zu entführen. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet die Vorwürfe. Es gibt in dem Prozess, der bereits seit Juli 2025 läuft, sechs weitere Angeklagte. Am heutigen 53. Verhandlungstag setzt eine unter dem Alias-Namen «Olga» bekannte, mutmaßliche Entführerin ihre Aussage fort.

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