Viele Verletzte

Sieben Tote nach Schüssen in Schule in Kanada

In einer Schule in Kanada werden mehrere Menschen getötet. In der Nähe entdeckt die Polizei auch in einem weiteren Haus Tote. Die Ermittlungen laufen.

In Kanada sind mehrere Menschen durch Schüsse an einer Schule gestorben Foto: picture alliance / dpa
In Kanada sind mehrere Menschen durch Schüsse an einer Schule gestorben

Tumbler Ridge (dpa) - Ein Schütze hat in einer Schule in Kanada mindestens sieben Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia. An einem zweiten Ort, der wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung stehe, seien zwei weitere Tote gefunden worden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13.20 Ortszeit (22.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer weiterführenden Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert und habe bei Ankunft mehrere Tote entdeckt. 

Zwei Verletzte seien per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Person erlag ihren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Etwa 25 weitere Personen würden wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt. 

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv des Schützen war zunächst nichts bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Behörden zunächst keine Angaben. 

Der Ort Tumbler Ridge liegt Luftlinie rund 700 Kilometer nordöstlich von Vancouver.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viele Verletzte

Sieben Tote nach Schüssen in Schule in Kanada

vor 29 Minuten

Kriminalität

Medien: Mehrere Tote nach Schüssen an Schule in Graz

10.06.2025

Etwa zehn Tote nach Schüssen an schwedischer Schule

04.02.2025

Vier Tote nach Schüssen an US-Schule - Teenager festgenommen
Waffengewalt in Georgia

Vier Tote nach Schüssen an US-Schule - Teenager festgenommen

Bei einem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule in Georgia werden mindestens zwei Schüler und zwei Lehrer getötet. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter identifiziert. Vieles ist noch unklar.

04.09.2024

Staatsfernsehen: Acht Tote nach Schüssen an Belgrader Schule

03.05.2023