Bild
Riesenpandas

Söder kündigt Panda-Paar für Münchner Tierpark an

Zwei Riesenpandas sollen nach München kommen – als Leihgabe aus China. Was das für den Tierpark Hellabrunn bedeutet und warum Tierschützer Kritik üben.

Riesenpandas locken in Zoos viele Besucher an, auch weil sie als besonders niedlich gelten. (Archivbild) Foto: Chan Long Hei/AP/dpa
Riesenpandas locken in Zoos viele Besucher an, auch weil sie als besonders niedlich gelten. (Archivbild)

München (dpa) - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zwei Riesenpandabären für den Münchner Tierpark Hellabrunn bestätigt. Die Tiere seien eine Leihgabe von China und würden spätestens 2028 einziehen, sagte Söder anlässlich der Vertragsunterzeichnung im Zoo, wo eine neue Anlage für die Neuzugänge gebaut werden soll. Damit wird München nach Berlin der zweite Tierpark in Deutschland mit den Riesenpandas, die in der freien Wildbahn als gefährdet gelten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Pro Wildlife kritisiert Millionenkosten 

Die Volksrepublik verleiht die Bären seit mehr als 50 Jahren ins Ausland und sichert sich nach Angaben des Berliner Zoos per Vertrag auch das Eigentum an eventuellem Nachwuchs. Ein Vorgehen, dass die Organisation Pro Wildlife kritisch sieht. Pro Paar werde eine Leihgebühr von rund einer Million Euro fällig, hinzu kämen Millionen für den Bau spezieller Gehege. 

Erfüllt sich Söder mit zwei Riesenpandas für den Münchner Tierpark einen Traum? (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Erfüllt sich Söder mit zwei Riesenpandas für den Münchner Tierpark einen Traum? (Archivbild)

«Die Haltung und Zucht von Pandas in westlichen Zoos ist kein Beitrag zum Artenschutz, sondern ein finanzielles und politisches Geschäft auf dem Rücken der Tiere», teilte die Organisation mit. Weltweit lebten derzeit rund 60 Pandas in Zoos außerhalb Chinas. 

Söders Knuddeltiere

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Gefallen an Pandas gefunden. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Gefallen an Pandas gefunden. (Archivbild)

Für Söder geht mit den Tieren dagegen wohl ein Traum in Erfüllung. Als er 2024 die Volksrepublik besuchte, wurden ihm jede Menge Plüsch-Pandas geschenkt. Kameratauglich herzte und küsste der Ministerpräsident die niedlichen Bären. Zudem besuchte er eine Aufzuchtstation. «Sehr, sehr süße Tiere», schwärmte er dort. «Einfach süß und knuddelig.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tierpark Hellabrunn: Nashorn Rapti gestorben
Zoo

Tierpark Hellabrunn: Nashorn Rapti gestorben

Nashorn Rapti aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn gehörte zu den ältesten Panzernashörnern in europäischen Zoos. Jetzt gibt es eine traurige Nachricht.

14.11.2024

«Panda-Diplomatie»: Washington begrüßt chinesische Bären
Tiere

«Panda-Diplomatie»: Washington begrüßt chinesische Bären

Nach einer langen Reise als FedEx-Sonderfracht sind Bao Li und Qing Bao in Washington gelandet. Sie sollen nicht nur Zoo-Besucher bezaubern – auch diplomatische Erwartungen begleiten ihre Ankunft.

15.10.2024

Premierminister und Pandas - Markus Söder in China
International

Premierminister und Pandas - Markus Söder in China

Markus Söder tourt seit Herbst durchs Ausland wie noch nie. Aktuell ist er in China. Was treibt ihn, was führt ihn zum chinesischen Ministerpräsidenten und zu den Pandas von Chengdu? Eine Spurensuche.

25.03.2024

Tiere

Singapur sagt kleinem Panda Lebewohl

Er war das erste Panda-Baby, das jemals in Singapur auf die Welt kam. Der 2021 geborene Panda Le Le kehrt im Dezember nach zwei Jahren nach China zurück - eine übliche Praxis in der «Panda-Diplomatie».

06.10.2023

Tiere

Kontroverse um neue Panda-Leihgaben in Thailand

Riesenpandas sind süß - und ein Instrument der Diplomatie. Thailands letztes Exemplar ist im April gestorben. Jetzt will die Regierung China um Nachschub bitten. Tierschützer wollen das verhindern.

21.09.2023