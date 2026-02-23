Präsidentensohn vor Gericht

Sohn von Robert Mugabe wegen Mordversuchs angeklagt

In der südafrikanischen Luxusvilla des jüngsten Sohns von Simbabwes Ex-Präsident Mugabe wird ein Angestellter angeschossen. Unter Verdacht stehen Mugabes Sohn und ein weiterer Mann.

Bellarmine Mugabe vor dem Amtsgericht Alexandra in Johannesburg. Foto: Themba Hadebe/AP/dpa
Bellarmine Mugabe vor dem Amtsgericht Alexandra in Johannesburg.

Johannesburg (dpa) - Der jüngste Sohn des ehemaligen simbabwischen Autokraten Robert Mugabe ist in Südafrika wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Bellarmine Mugabe erschien am Montagmorgen mit einem Mitangeklagten vor dem Amtsgericht Alexandra in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Mugabe identifizierte sich namentlich, äußerte sich aber nicht zu den Vorwürfen.

Mugabe, der nach Angaben der Polizei 28 Jahre alt ist, wurde am Donnerstag in seinem Haus in dem exklusiven Johannesburger Viertel Hyde Park verhaftet, nachdem einer seiner Angestellten dort zwei Schussverletzungen erlitten hatte. Das Opfer befindet sich Polizeiangaben zufolge in kritischem Zustand. Die Polizei habe am Tatort Patronenhülsen, jedoch keine Schusswaffe gefunden, hieß es. Mugabe und dem Mitangeklagten wurden zusätzlich Behinderung der Justiz und illegaler Besitz einer Schusswaffe vorgeworfen.

Mugabes Anwalt beantragte am Montag eine Freilassung gegen Kaution. Die Entscheidung des Gerichts soll am 3. März verkündet werden. Bis dahin sollen weitere Ermittlungen durchgeführt werden. Die Angeklagten befinden sich bis dahin in Untersuchungshaft.

Langzeitmachthaber Robert Mugabe regierte das an Südafrika grenzende Simbabwe von 1980 bis zu seiner Absetzung durch das Militär im Jahr 2017. Zwei Jahre später starb der umstrittene Herrscher, der sich in seinen fast vier Jahrzehnten an der Macht vom Freiheitskämpfer und weltweit respektierten Hoffnungsträger zum geächteten Despoten entwickelt hatte.

