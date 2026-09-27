Oktoberfest

Sonnig, fröhlich, entspannt: Eine fast perfekte Wiesn

Noch mehr Besucher als im Vorjahr feiern auf dem Oktoberfest. Trotzdem: alles friedlich. Laut Halbzeitbilanz ist es eine sonnige, fast perfekte Wiesn - nur ein tragischer Unfall überschattet das Fest.

Strahlendes Herbstwetter bescherte Wirten und Schauststellern regen Zulauf. Foto: Felix Hörhager/dpa
Strahlendes Herbstwetter bescherte Wirten und Schauststellern regen Zulauf.

München (dpa) - Bei perfektem Volksfestwetter hat das Oktoberfest dieses Jahr noch mehr Menschen angelockt als im Vorjahr. Die Festleitung schätzte die Besucherzahl in der ersten Woche auf rund 3,8 Millionen - nach 3,5 Millionen im Vorjahr. Dennoch kam es nicht zu gefährlichen Auslastungsspitzen. «Es war von Anfang an eine entspannte Atmosphäre, es war eine friedliche erste Woche», sagte Wiesnchef Christian Scharpf (SPD).

Mehr Besucher unter der Woche

Dazu habe eine Kampagne beigetragen, mit der die Festleitung für einen Besuch unter der Woche geworben hatte, um die Besucherströme zu entzerren, findet Scharpf. Unter der Woche seien 18,5 Prozent mehr Besucher gekommen, die Zahlen an den Wochenenden lägen hingegen leicht unter dem Vorjahresniveau. 

Bewährt habe sich das neue Sicherheitskonzept mit KI-gestützten Videokameras und einem Crowdspotter - das sind Spezialisten für die Beobachtung und Analyse von Menschenmengen. Die Neuerungen seien ein «Quantensprung», sagte Scharpf. Am Samstag seien bei starkem Andrang zeitweise Eingänge gesperrt worden, um die Massen umzulenken. 

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Am Samstag herrschte dichtes Gedränge - aber es wurde nicht gefährlich. Foto: Felix Hörhager/dpa
Am Samstag herrschte dichtes Gedränge - aber es wurde nicht gefährlich.

Überschattet wurde das Fest von einem tödlichen Unfall. Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Fahrgeschäfts starb, nachdem er von einer herunterfahrenden Gondel getroffen worden war. Warum er sich in dem Bereich aufhielt, in dem er nicht hätte sein sollen, wird ermittelt. 

Neues In-Getränk: Saures Radler 

Die Gäste griffen bei den Getränken überraschend oft zu saurem Radler. Er könne sich das nicht recht vorstellen, sagte Scharpf, er werde das In-Getränk nun aber selbst probieren. Der Konsum von Festbier war hingegen leicht rückläufig. 

Und wie sieht es mit dem Wiesnhit aus? Bisher Fehlanzeige. Oft gespielt werde aber «Gute Laune» von GroßstadtEngel.

Die meisten Gäste kommen in Dirndl und Lederhose. Foto: Felix Hörhager/dpa
Die meisten Gäste kommen in Dirndl und Lederhose.

Mehr Einsätze trotz entspannter Stimmung

Angesichts der gestiegenen Besucherzahlen berichten die Polizei und die Wiesn-Sanitätsstation der Aicher Ambulanz von gestiegenen Einsatzzahlen. Die größte Patientengruppe - 35 Prozent - war wie jedes Jahr von «alkoholbedingten Problemen» betroffen. Daneben beschäftigten Ärzte und Helfer diverse Verletzungen sowie Kreislaufzusammenbrüche. 

Die Polizei registrierte rund 470 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Anzeigen gab es unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls, sexueller Belästigung und Upskirting, also das Filmen unter den Rock. Auch Drohnen wurden wieder gesichtet und teils vom Himmel geholt.

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