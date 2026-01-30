Entführung der Block-Kinder

Sorgerechtsstreit: Dänisches Gremium lehnt Block-Berufung ab

Während die Gerichtsverhandlung wegen Kindesentführung gegen Christina Block in Hamburg weiterläuft, scheint im Sorgerechtsstreit um ihre beiden jüngsten Kinder in Dänemark das letzte Wort gesprochen.

In Dänemark wurde der Sorgerechtsstreit um zwei Kinder von Unternehmerin Christina Block entschieden. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
In Dänemark wurde der Sorgerechtsstreit um zwei Kinder von Unternehmerin Christina Block entschieden. (Archivbild)

Kopenhagen (dpa) - Der in Dänemark lebende Ex-Mann der Steakhaus-Erbin Christina Block, Stephan Hensel, behält das alleinige Sorgerecht für die beiden jüngsten Kinder des ehemaligen Paares. Das zuständige dänische Gremium, der sogenannte Prozesszulassungsrat, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Blocks Antrag auf Berufung des Urteils im Sorgerechtsstreit abgelehnt wurde.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im November hatte ein dänisches Berufungsgericht das Urteil einer Vorinstanz bestätigt, das der Hamburger Unternehmerin den Kontakt zu ihren beiden minderjährigen, bei deren Vater in Dänemark lebenden Kindern untersagte. Block kündigte damals an, vor das Oberste Gericht in Kopenhagen - und notfalls auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte - ziehen zu wollen. Das Oberste Gericht, die höchste Appellinstanz in Dänemark, lässt in der Regel nur sehr außergewöhnliche Fälle zur erneuten rechtlichen Prüfung zu.

Block scheitert in Dänemark auf höchster Ebene

Der Prozesszulassungsrat, der in Dänemark für die Entscheidung über Berufungserlaubnisse zuständig ist, wollte seine Entscheidung auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht weiter erläutern. Eine Sprecherin verwies lediglich auf «die Bestimmungen, die die Erteilung der Zulassung zur Berufung regeln». Somit sind die juristischen Möglichkeiten der Hamburgerin im Sorgerechtsstreit in Dänemark nun ausgeschöpft.

Der Rechtsanwalt von Stephan Hensel, Philip von der Meden, bezeichnete die Entscheidung als nicht überraschend. Auf dpa-Anfrage äußerten sich die Anwälte der Block-Seite zunächst nicht.

Die Tochter von Eugen Block, dem Gründer der Steakhaus-Kette «Block House», steht seit Juli vergangenen Jahres in Hamburg vor Gericht. Es gibt sechs Mitangeklagte. In dem Prozess geht es um die Entführung zweier Kinder. Die 52-Jährige ist angeklagt, während eines Sorgerechtsstreits den Auftrag erteilt zu haben, die Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark zu entführen. Block bestreitet das. Hensel hatte die Kinder im Sommer 2021 nach einem Wochenendbesuch nicht zurück zu ihrer Mutter gebracht. Er betonte, dass die Kinder bei ihm leben wollten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Christina Block bekräftigt ihre Unschuld
28. Verhandlungstag

Christina Block bekräftigt ihre Unschuld

Im Block-Prozess hat der mutmaßliche Kopf der Kindesentführung im Dezember umfangreich ausgesagt. Nun äußert sich die angeklagte Mutter dazu vor Gericht.

08.01.2026

Eugen Block erneuert Beschwerde gegen Vorsitzende Richterin
Prozess um Kindesentführung

Eugen Block erneuert Beschwerde gegen Vorsitzende Richterin

Seit vier Monaten läuft der Prozess gegen Christina Block wegen der Entführung ihrer Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns. Jetzt meldet sich der Großvater der Kinder erneut zu Wort.

18.11.2025

Vater im Block-Prozess: «Wir haben funktionierende Kinder»
Verhandlung um Entführung

Vater im Block-Prozess: «Wir haben funktionierende Kinder»

Vor der Entführung der Block-Kinder an Silvester 2023/24 stritten die Eltern jahrelang um das Sorgerecht. Der Vater spricht im Hamburger Prozess über seine Art der Erziehung.

23.09.2025

Versuchte Entführung der Block-Kinder - Hanning in Verdacht
Prozesse

Versuchte Entführung der Block-Kinder - Hanning in Verdacht

Schon ein Jahr vor der Entführung von zwei Kindern der Unternehmerin Christina Block gab es einen Vorfall in Dänemark. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen prominenten Verdächtigen.

16.09.2025

Ex-Regierungssprecher macht PR-Arbeit für Christina Block
Prozesse

Ex-Regierungssprecher macht PR-Arbeit für Christina Block

Der Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block stößt auf großes Medieninteresse. Nun hat sich die angeklagte Unternehmerin prominente Unterstützung für ihre Öffentlichkeitsarbeit geholt.

10.09.2025