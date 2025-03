Sotheby's versteigert originales «E.T.»-Modell

Leuchtspuren am Himmel

Raketenteile verglühen - «wie ein Science-Fiction-Film»

Am Nachthimmel sind große Feuerbälle zu sehen, die langsam in kleinere Stücke zerfallen. Einige Menschen denken zunächst an eine Sternschnuppe. Doch es gibt einen menschengemachten Grund.