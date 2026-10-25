Grauer Star

Spaniens König Felipe am Auge operiert

Halbe Stunde OP und eine Nacht in der Klinik: Spaniens König hat sich am linken Auge wegen eines Grauen Stars operieren lassen. Komplikationen gab es offenbar nicht.

König Felipe VI. wurde am Auge operiert. (Archiv) Foto: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
König Felipe VI. wurde am Auge operiert. (Archiv)

Madrid (dpa) - Spaniens König Felipe VI. (58) ist am linken Auge wegen eines Grauen Stars operiert worden. Der Routineeingriff am Samstag habe ungefähr eine halbe Stunde gedauert und sei ohne Komplikationen verlaufen, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf das spanische Königshaus. Felipe verbrachte demnach die Nacht in einer Augenklinik.

Der Graue Star - medizinisch Katarakt genannt - ist eine Augenerkrankung, bei der sich die ursprünglich klare Augenlinse zunehmend eintrübt. Dadurch sieht man verschwommen, weniger kontrastreich und ist oft lichtempfindlicher. Die Behandlung dafür erfolgt im Normalfall durch eine Operation, bei der die getrübte Linse entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt wird.

Der Eingriff erfolgte den Angaben zufolge in einer Augenklinik in der Stadt Oviedo im Norden Spaniens. Felipe absolvierte in der Gegend mit seiner Frau, Königin Letizia, und den Töchtern, der Prinzessin von Asturien Leonor und Infantin Sofía, zuvor mehrere Auftritte rund um die Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise. Die Familie hielt sich dort mehrere Tage auf.

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