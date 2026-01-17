Bild
Eigene Büros angemietet

Sparkassen-Raub: Polizei vernimmt ab Montag Tausende Opfer

Nach dem Millionen-Coup von Gelsenkirchen will die Polizei ab Montag mehr als 3.000 Sparkassen-Kunden befragen. Das wird Wochen dauern. Es wurden extra Büros angemietet.

Aufgebrachte Kunden diskutieren vor der Sparkassenfiliale mit Polizeibeamten (Archivfoto) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Aufgebrachte Kunden diskutieren vor der Sparkassenfiliale mit Polizeibeamten (Archivfoto)

Gelsenkirchen (dpa) - Die Polizei will ab Montag alle Opfer des Millionen-Coups von Gelsenkirchen vernehmen. Da insgesamt mehr als 3.000 Schließfächer bei dem Einbruch geknackt wurden, geht man von wochenlangen Verhören aus. Die Polizei hat nach eigenen Angaben dafür extra Büroräume angemietet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die sehr umfangreiche und nun beginnende Geschädigten-Vernehmung bedurfte einer umfangreichen logistischen Planung, die nun in die Umsetzung geht», hieß es von der Polizei Gelsenkirchen. Die Behörde hat eine Telefonnummer geschaltet, über die alle Opfer unter Angabe der Schließfachnummer einen Termin für die Vernehmung ausmachen sollen.

Einbrecher räumten tausende Schließfächer aus

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Dort räumten sie mehr als 3.000 Kundenschließfächer aus. Wie den Einbrechern dies gelang, ohne den Einbruchalarm der Bank auszulösen, gilt als zentrale Frage bei den Ermittlungen.

«Jede und jeder Geschädigte wird die Chance erhalten, bei der Polizei Angaben zum Inhalt seines Schließfachs machen zu können. Diese Informationen fließen direkt in die Ermittlungen ein und können neue Ansätze zur Tatermittlung liefern», betonte ein Polizeisprecher.

Opfer sollen mit Termin kommen - und Unterlagen mitbringen

Die Ermittler appellieren an die Opfer «bei allem Verständnis für diese außergewöhnliche Situation», dass sie nur mit Termin zur Vernehmung erscheinen sollen. 

«Die Anzahl der zu vernehmenden Kundinnen und Kunden ist hoch. Kommen Sie als Geschädigte oder Geschädigter bitte möglichst allein, sofern dies möglich ist.» Und: «Sollten Sie Unterlagen, Dokumente oder Beweise zu den Gegenständen aus Ihrem Schließfach besitzen, bringen Sie diese bitte mit.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anwalt will nach Sparkassen-Einbruch nächste Woche klagen
Millionen-Coup

Anwalt will nach Sparkassen-Einbruch nächste Woche klagen

Nach dem Millionen-Einbruch in Gelsenkirchen will ein Anwalt in Kürze Klage einreichen. Ihm liegen bereits Vollmachten von rund 150 Geschädigten vor.

13.01.2026

Puzzlearbeit nach Millionen-Coup: Bank noch für Wochen zu
Kriminalität

Puzzlearbeit nach Millionen-Coup: Bank noch für Wochen zu

Nach dem spektakulären Einbruch in Gelsenkirchen bleibt die Sparkasse noch für Wochen zu. Nur der SB-Bereich mit den Bankautomaten sei ab kommender Woche wieder zugänglich, teilt die Bank mit.

09.01.2026

Beute in Gelsenkirchen könnte über 100 Millionen Euro liegen
Sparkassen-Einbruch

Beute in Gelsenkirchen könnte über 100 Millionen Euro liegen

Nach dem Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen könnte die Beutesumme wesentlich höher liegen. Die Filiale bleibt erst mal geschlossen.

04.01.2026

Bankfiliale in Gelsenkirchen bleibt nach Einbruch vorerst zu
Tresor-Coup

Bankfiliale in Gelsenkirchen bleibt nach Einbruch vorerst zu

Kunden der Sparkassen-Geschäftsstelle in Gelsenkirchen-Buer müssen sich noch gedulden. Nach dem Einbruch nennt die Bank nun Details zum aktuellen Ermittlungsstand.

04.01.2026

Hohe Millionen-Beute bei Bankeinbruch in Gelsenkirchen
Einbruch

Hohe Millionen-Beute bei Bankeinbruch in Gelsenkirchen

Unbekannte Täter haben in Gelsenkirchen einen filmreifen Bankeinbruch durchgezogen. Vor der Sparkassenfiliale kocht die Stimmung hoch.

30.12.2025