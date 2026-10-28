Kreuzfahrt endet in Kambodscha

Spritkosten stoppen Weltreise – 200 Passagiere ohne Zuhause

Drei Jahre auf See, sieben Kontinente – so lautete der Plan. Doch hohe Treibstoffkosten machen dem Kreuzfahrtschiff «Odyssey» einen Strich durch die Rechnung. Mehr als 200 Bewohner stranden in Asien.

Die «Odyssey» liegt seit Ende vergangener Woche in Kambodscha. Foto: Heng Sinith/AP/dpa
Die «Odyssey» liegt seit Ende vergangener Woche in Kambodscha.

Phnom Penh (dpa) - Zwei Jahre lang war das Kreuzfahrtschiff «Odyssey» für seine Bewohner eine Art Zuhause auf den Weltmeeren. Doch nun ist die Reise in Kambodscha vorzeitig zu Ende gegangen: Wegen explodierender Treibstoffkosten hat der US-Anbieter Villa Vie Residences den Betrieb ausgesetzt. Mehr als 200 Passagiere aus rund einem Dutzend Ländern müssen das Schiff verlassen - und verlieren damit vorerst ihr Heim auf See. 

«Das Unternehmen arbeitet mit den Bewohnern zusammen, um die Ausschiffung zu koordinieren und vorübergehende Wohnmöglichkeiten zu finden», hieß es in einer Mitteilung von Villa Vie Residences. Das Konzept des Anbieters verbindet langfristige Weltreisen auf dem Meer mit dem Komfort eines festen Zuhauses. Gäste können dauerhaft an Bord leben und dabei die Welt erkunden. Auf dem Schiff befanden sich auch mehr als 150 Crew-Mitglieder.

Mehrkosten durch Krieg im Iran

Ursprünglich sollte die dreijährige Weltreise alle sieben Kontinente umfassen und noch bis Ende 2027 dauern. Doch der Krieg im Iran hat nach Angaben des Unternehmens die Treibstoffkosten in Teilen Asiens dramatisch in die Höhe getrieben. Während der monatliche Spritaufwand pro Kabine früher durchschnittlich rund 1.800 US-Dollar (1.600 Euro) betrug, seien es dort zuletzt schätzungsweise 6.000 bis 8.000 US-Dollar gewesen.

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Wie es für die Passagiere und Crew weitergeht, ist völlig unklar. Foto: Heng Sinith/AP/dpa
Wie es für die Passagiere und Crew weitergeht, ist völlig unklar.

Das Unternehmen versuchte nach eigenen Angaben gegenzusteuern: Das Schiff sollte langsamer fahren und länger in Häfen bleiben, um weniger Treibstoff zu verbrauchen. Doch die Mehrkosten ließen sich so nicht auffangen. Die daraus entstehenden Verluste könne man nicht länger tragen, erklärte Villa Vie Residences. Die gesamten Mehrkosten auf die Bewohner umzulegen, sei keine realistische Lösung.

Der autonome Hafen von Sihanoukville hatte schon vor einem Monat mitgeteilt, dass die «Odyssey» am 25. September erstmals in den kambodschanischen Hafen eingelaufen sei. Wenige Tage später lief das Schiff wieder aus und kehrte am vergangenen Freitag aus Thailand kommend in den Hafen zurück. In dieser Woche sollte es laut Fahrplan eigentlich in Richtung Vietnam ablegen. Die meisten Passagiere stammten Berichten zufolge aus den USA, Australien und Kanada. 

Der Preis des Lebens auf hoher See

Laut Firmenbroschüre kosten die Wohnkabinen und Suiten als ständiger Wohnsitz umgerechnet zwischen 108.000 und 395.000 Euro, die monatlichen Gebühren liegen bei Doppelbelegung bei 4.500 bis 9.900 Euro.

«Unser Fokus liegt nun darauf, die Bewohner, die Crew und unsere Mitarbeiter zu unterstützen, während wir in den nächsten 60 Tagen an der Umstrukturierung und Rekapitalisierung arbeiten», teilte das Unternehmen weiter mit. Das Ergebnis sei aber völlig offen.

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