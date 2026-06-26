Berufung

Staatsanwaltschaft strebt höheres Strafmaß für Høiby an

Der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Dagegen ging er in Berufung. Die Staatsanwaltschaft hofft, dass Høiby letztlich noch länger ins Gefängnis muss.

Staatsanwalt Sturla Henriksbø (rechts) möchte, dass Høiby zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt wird. (Archivbild) Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa
Staatsanwalt Sturla Henriksbø (rechts) möchte, dass Høiby zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt wird. (Archivbild)

Oslo (dpa) - In einem möglichen Berufungsverfahren im Fall Marius Borg Høiby will die Osloer Staatsanwaltschaft eine höhere Gefängnisstrafe für den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit anstreben. Staatsanwalt Sturla Henriksbø will nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB und weiterer norwegischer Medien das Strafmaß anfechten, nicht aber Høibys Freispruch in zwei Punkten, die gemäß norwegischem Recht als Vergewaltigungen gelten. Das teilte Henriksbø demnach mit.

Ein Gericht in Oslo hatte Høiby am 15. Juni für 34 Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt. Der 29-Jährige war unter anderem wegen vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht angeklagt, jedoch nur in zwei Fällen verurteilt worden. Bei beiden Taten soll er mit dem Finger in eine Frau eingedrungen sein, während diese schlief. Von den anderen beiden Vorwürfen war Høiby vom Gericht freigesprochen worden.

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. (Archivbild) Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix/AP/dpa
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. (Archivbild)

Der 29-Jährige hatte in dieser Woche offiziell Berufung gegen das Urteil eingelegt. Wehren will er sich gerade gegen die Verurteilung wegen der zwei Vergewaltigungen, aber auch gegen jene wegen des Missbrauchs in seiner Beziehung zu einer Ex-Freundin. Es wird damit gerechnet, dass der Berufungsprozess im kommenden Jahr stattfinden wird. 

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Henriksbø will den Angaben zufolge keine eigenständige Berufung zu den Freisprüchen einlegen. Diese Entscheidung sei in Absprache mit den Rechtsbeiständen der betroffenen Frauen getroffen worden. Man wünsche sich jedoch, dass das Berufungsgericht das von der Vorinstanz verhängte Strafmaß noch einmal überprüfe, sofern Høibys Berufung zugelassen werde, erklärte der Staatsanwalt. In dem wochenlangen Mammutprozess gegen Høiby hatte Henriksbø sieben Jahre und sieben Monate Gefängnis gefordert.

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