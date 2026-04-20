Tsunami-Warnung

Starkes Erdbeben erschüttert Japan

Erneut wird Japan von einem Erdbeben heimgesucht. Die Behörden warnen vor bis zu drei Meter hohen Wellen.

Das Erdbebenzentrum lag im Meer in rund 35 Kilometer Tiefe, an der Ostküste Japans. (Archivbild) Foto: -/Kyodo News/AP/dpa
Das Erdbebenzentrum lag im Meer in rund 35 Kilometer Tiefe, an der Ostküste Japans. (Archivbild)

Tokio (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat Japan erschüttert. Die japanische Wetterbehörde sprach eine Tsunami-Warnung aus und warnte vor Wellen, die bis zu drei Meter hoch sein könnten. An der Küste der nordöstlichen Präfektur Iwate wurden kurz darauf bereits Flutwellen von bis zu 80 Zentimetern gemeldet, wie der japanische TV-Sender NHK berichtete. 

In der Atomruine Fukushima Daichi sowie in den Atomkraftwerken in den Präfekturen Miyagi sowie Aomori seien keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Betreiber. 

Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi rief die Menschen in den betroffenen Gebieten auf, sich unverzüglich in höher gelegene Gebiete zu begeben. Das Erdbebenzentrum lag im Meer in rund 35 Kilometer Tiefe, an der Ostküste Japans. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

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