Statistik: Deutsche treiben etwas mehr Sport

Basis der Statistik ist die Zeitverwendungserhebung 2022, die mit der Zeitverwendungserhebung von 2012/2013 verglichen wurde. Damals hatten sich die Menschen im Schnitt 29 Minuten am Tag sportlich betätigt. Männer machen durchschnittlich mehr Sport als Frauen: Während Männer zuletzt 36 Minuten am Tag sportlich aktiv waren, verbrachten Frauen 32 Minuten des Tages mit Sport.

33 Minuten am Tag verbrachten die Menschen am Computer oder am Smartphone - in diesem Falle ohne elektronische Kommunikation oder soziale Medien. 27 Minuten entfielen auf das Lesen von gedruckten oder digitalen Medien. Ausruhen kam auf elf Minuten, auf das Ausüben von Hobbys entfielen durchschnittlich gerade mal fünf Minuten.