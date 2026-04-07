Statistik: So viele Jahre liegen zwischen Geschwistern

Wiesbaden (dpa) - Der Altersabstand zwischen Geschwistern in Deutschland liegt im Mittel bei etwas mehr als drei Jahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts betrug der Median zwischen der Geburt des ersten und des zweiten Kindes derselben Mutter im Jahr 2024 3,1 Jahre. Zehn Jahre zuvor lag der Abstand noch bei 3,3 Jahren.

Bei weiteren Geschwistern wächst der Altersabstand laut Statistik leicht an: Zwischen dem zweiten und dritten Kind betrug er 3,8 Jahre, zwischen dem dritten und vierten Kind 3,6 Jahre – hier gab es im Vergleich zu 2014 kaum Veränderungen.

Regionale Unterschiede zeigen sich deutlich: In Ostdeutschland – Berlin nicht einberechnet – liegt der Altersabstand zwischen dem ersten und zweiten Kind bei 3,8 Jahren, wie die Statistiker aufzeigten, in Westdeutschland bei 3,0 Jahren.

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