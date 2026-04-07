Alter

Statistik: So viele Jahre liegen zwischen Geschwistern

Geschwister werden in Deutschland im Schnitt näher beieinander geboren als noch vor zehn Jahren. Wie stark unterscheiden sich die Altersabstände zwischen Ost und West?

Zwischen dem Alter von Geschwistern liegen im Schnitt rund drei Jahre. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Zwischen dem Alter von Geschwistern liegen im Schnitt rund drei Jahre. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Der Altersabstand zwischen Geschwistern in Deutschland liegt im Mittel bei etwas mehr als drei Jahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts betrug der Median zwischen der Geburt des ersten und des zweiten Kindes derselben Mutter im Jahr 2024 3,1 Jahre. Zehn Jahre zuvor lag der Abstand noch bei 3,3 Jahren.

Bei weiteren Geschwistern wächst der Altersabstand laut Statistik leicht an: Zwischen dem zweiten und dritten Kind betrug er 3,8 Jahre, zwischen dem dritten und vierten Kind 3,6 Jahre – hier gab es im Vergleich zu 2014 kaum Veränderungen.

Regionale Unterschiede zeigen sich deutlich: In Ostdeutschland – Berlin nicht einberechnet – liegt der Altersabstand zwischen dem ersten und zweiten Kind bei 3,8 Jahren, wie die Statistiker aufzeigten, in Westdeutschland bei 3,0 Jahren. 

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Auch zwischen zweitem und drittem Kind ist der Abstand in Ostdeutschland mit 4,4 Jahren größer als im Westen mit 3,7 Jahren. Als möglichen Grund nennen die Statistiker das jüngere Durchschnittsalter ostdeutscher Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes: 29,2 Jahre gegenüber 30,5 Jahren in Westdeutschland.

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