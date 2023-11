Statistiker nennen Zahlen für Alkoholkonsum bei Jugendlichen

Wiesbaden (dpa) - In den Pandemie-Jahren gab es kaum Partys, Clubs waren geschlossen und große Feiern wurden vertagt. Das hatte positive Auswirkungen auf den Alkoholkonsum von Jugendlichen: Die Zahl der Klinikbehandlungen wegen Rauschfolgen sank auf den niedrigsten Stand seit 2001. Wie hat sich die Situation entwickelt, seit es wieder mehr Gelegenheit gibt zu trinken? Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Freitag die neuesten Zahlen.

Im Jahr 2021 waren nach Angaben von Januar dieses Jahres rund 11.700 Kinder und Jugendliche von 10 bis 19 Jahren wegen akuten Alkoholmissbrauchs stationär in einem Krankenhaus behandelt worden. Das waren 4,4 Prozent weniger als im Jahr 2020 und 42 Prozent weniger als im Jahr Vor-Corona-Jahr 2019. Die Fallzahlen waren damit so niedrig wie nie seit dem Jahr 2001.

Jugendliche reagieren empfindlicher auf Alkohol als Erwachsene, so die BZgA. Das liegt vor allem daran, dass sich Organe und vor allem das Gehirn noch entwickeln. «Mindestens bis zum Alter von 21 Jahren erfolgen im Gehirn wichtige Umbauprozesse, die durch Alkohol gestört werden können», so die BZgA. «In dieser Zeit kann Alkohol schon in kleinen Mengen erheblichen Schaden anrichten. Daher ist in dieser Altersgruppe jeder Alkoholkonsum besonders ungesund.»