Steuerschulden: Tate-Brüder müssen Millionen Pfund zahlen

London (dpa) - Der für frauenfeindliche Aussagen bekannte Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan haben in Großbritannien jahrelang keine Steuern bezahlt. Deshalb darf die Polizei in Südwestengland nun mehr als 2 Millionen Pfund (2,4 Mio. Euro) ihres Vermögens beschlagnahmen, die bisher eingefroren waren. Das entschied ein Gericht in London in Abwesenheit der Brüder.