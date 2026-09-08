Abflüge nicht möglich

Störung verursacht Chaos an Flughäfen in Großbritannien

Viele Maschinen müssen wegen einer Störung in Großbritannien vorerst am Boden bleiben. Die Auswirkungen sind auch in Deutschland zu spüren.

Unter anderem der Londoner Flughafen Heathrow war von einer Störung bei der Flugsicherung betroffen. (Archiv) Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Unter anderem der Londoner Flughafen Heathrow war von einer Störung bei der Flugsicherung betroffen. (Archiv)

London (dpa) - Eine technische Störung bei der Flugsicherung hat an etlichen britischen Flughäfen für Chaos gesorgt. Berichten zufolge konnten viele Maschinen nicht wie geplant starten. Betroffen waren demnach unter anderem die Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick und Stansted, aber auch die Airports in Manchester und Birmingham. Dem Flugdatenportal Flightradar24 zufolge fielen bis zum frühen Abend rund 300 Flüge aus.

Auch an deutschen Airports machten sich die Probleme bemerkbar. Zum Beispiel wurden Flüge von Frankfurt oder Düsseldorf nach London gestrichen, wie auf den Webseiten der jeweiligen Flughäfen zu sehen war. Ähnlich sah es an Flughäfen in anderen Ländern aus, zum Beispiel in Zürich.

In München gab es Durchsagen, wonach es am Dienstag keine Flüge mehr nach London geben solle. Reisende wurden aufgefordert, sich eine Übernachtung zu buchen, wie eine dpa-Reporterin berichtete. 

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Das Unternehmen Nats, das vielerorts für die Flugsicherung zuständig ist, teilte mit, es handle sich um ein Problem mit dem System zur Flugabwicklung. Man arbeite daran, es zu beheben. Dies könne jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.

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