Strafmaß im Weinstein-Verfahren in New York erwartet

New York (dpa) - Im umfassenden Gerichtsverfahren gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (74) wegen Sexualverbrechen soll heute laut US-Medien das Strafmaß verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan fordere eine Haftstrafe von 20 Jahren, berichtet unter anderem die «New York Times».

2020 war Weinstein in einem Prozess, der sich im Wesentlichen um zwei Klägerinnen drehte, wegen Vergewaltigung und krimineller sexueller Handlungen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch war 2024 allerdings aufgrund von Verfahrensfehlern überraschend wieder kassiert worden.

Der Prozess wurde danach neu aufgerollt. Die Geschworenen in New York sahen es 2025 als erwiesen an, dass Weinstein schwere Sexualverbrechen begangen habe.

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MeToo-Debatte

2023 war Weinstein in Kalifornien in einem separaten Strafverfahren zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er sitzt deshalb nach wie vor in Haft.

2017 hatten Enthüllungen über den amerikanischen Filmproduzenten die MeToo-Debatte über sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch losgetreten. Seither haben mehr als 80 Frauen Weinstein öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen.