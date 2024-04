Strandkörbe, Speiseeis, Spargel - Was das warme Wetter mit sich bringt

Offenbach/Berlin (dpa) - Die Sonne blitzt durch blühende Bäume, mehr und mehr Biergärten stellen ihre Stühle raus, draußen lässt sich wieder viel unternehmen - ob am Meer oder auf dem Berg. Am Wochenende soll es in Deutschland für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet mancherorts Temperaturen von bis zu 30 Grad. Frühsommerliches Wetter steht also vor der Tür. Fünf Beispiele, wer vom wärmeren Wetter profitiert.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

1. Sprunghaft gestiegene Buchungen für Unterkünfte an Nordsee

Sandburgen bauen oder im Strandkorb faulenzen - an der Nordseeküste stieg in den vergangenen Tagen die Zahl der Buchungen für Unterkünfte an manchen Orten sprunghaft an, etwa im ostfriesischen Norddeich. Die Touristiker erklären sich das mit dem erwarteten Temperaturanstieg. Denn an diesem Wochenende enden in fast allen Bundesländern die Osterferien - eigentlich ist der Samstag dann Hauptabreisetag für Osterurlauber an der Küste. Nun stellt sich der Ort stattdessen auf viele Tagesurlauberinnen und -urlauber ein.

2. Spargel mag es warm und wird bereits geerntet

Ob in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, in Thüringen oder Sachsen: der erste Spargel ist schon gestochen. Durch die Temperatur der vergangenen Wochen habe das Gemüse gut wachsen können, hieß es von der Landwirtschaftskammer NRW. Und auch das erwartete warme Wetter in den kommenden Tagen sei ideal für den Spargel.

3. Im und auf dem Wasser erwacht langsam das Leben

Während einige Freibäder vor Saisonstart noch händeringend nach Personal suchen, haben andere schon geöffnet, etwa in Karlsruhe oder Halle. Anderenorts bleiben Seen zum Baden. Doch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen warnt davor. Das Wasser sei Anfang April noch sehr kalt, es drohe eine schnelle Unterkühlung und damit Lebensgefahr. Sicherer dürfte es im Trockenen auf Tret- und Ruderbooten sein. In Berlin etwa haben einige Verleihe ihre Boote schon zu Wasser gelassen.

4. Deutschlands höchstgelegene Schauhöhle ist geöffnet

Der Eingang zur Höhle auf dem Wendelstein im Mangfallgebirge in Bayern liegt auf über 1700 Metern. Seit ein paar Tagen ist Deutschlands höchstgelegene Schauhöhle laut der Wendelsteinbahn für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Sonst sei sie manchmal auch erst im Mai oder sogar Juni wieder zugänglich - je nach Grad der Vereisung und Schneemenge am Berg.

5. Süße Abkühlung wartet an Eisdielen