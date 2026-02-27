Straßenbahn in Mailand entgleist: Ein Toter und 39 Verletzte

Mailand (dpa) - Bei einem Straßenbahn-Unglück in Mailand ist wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele einer der Insassen ums Leben gekommen. Mindestens 39 Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr in der norditalienischen Großstadt verletzt. Einer davon befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ein.

Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag im Zentrum der 1,3-Millionen-Einwohner-Stadt. Aus noch ungeklärter Ursache prallte eine voll besetzte Straßenbahn der Linie 9 gegen 16.00 Uhr an einer Kreuzung gegen ein Gebäude. Nach Angaben von Augenzeugen hätte die Tram eigentlich geradeaus fahren sollen, bog jedoch mit hoher Geschwindigkeit nach links ab und entgleiste. Sie kam erst im Eingangsbereich eines Restaurants zum Stehen. Die Fahrerkabine wurde schwer beschädigt.

Verletzter Passagier: «Dachte, ein Erdbeben»

Zur Identität des Todesopfers und der Verletzten machten die Behörden zunächst keine genaueren Angaben. Nach Informationen der Zeitung «La Repubblica» handelt es sich bei dem Toten um einen 60 Jahre alten Italiener. Einer der verletzten Passagiere schilderte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa den Hergang so: «Ich dachte, das sei ein Erdbeben. Ich landete zusammen mit den anderen Passagieren auf dem Boden. Es war schrecklich.»