Unglücke

Straßenbahn in Mailand entgleist: Ein Toter und 39 Verletzte

Im Zentrum der Olympiastadt kommt eine Tram von den Schienen ab. Die Fahrt endet erst an einem Gebäude. Die Ursache muss noch ermittelt werden.

Bei dem Unglück kam ein Insasse ums Leben. Mindestens 39 wurden verletzt. Foto: Francesco Enriquez/IPA via ZUMA Press/dpa
Bei dem Unglück kam ein Insasse ums Leben. Mindestens 39 wurden verletzt.

Mailand (dpa) - Bei einem Straßenbahn-Unglück in Mailand ist wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele einer der Insassen ums Leben gekommen. Mindestens 39 Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr in der norditalienischen Großstadt verletzt. Einer davon befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ein.

Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag im Zentrum der 1,3-Millionen-Einwohner-Stadt. Aus noch ungeklärter Ursache prallte eine voll besetzte Straßenbahn der Linie 9 gegen 16.00 Uhr an einer Kreuzung gegen ein Gebäude. Nach Angaben von Augenzeugen hätte die Tram eigentlich geradeaus fahren sollen, bog jedoch mit hoher Geschwindigkeit nach links ab und entgleiste. Sie kam erst im Eingangsbereich eines Restaurants zum Stehen. Die Fahrerkabine wurde schwer beschädigt.

Verletzter Passagier: «Dachte, ein Erdbeben»

Zur Identität des Todesopfers und der Verletzten machten die Behörden zunächst keine genaueren Angaben. Nach Informationen der Zeitung «La Repubblica» handelt es sich bei dem Toten um einen 60 Jahre alten Italiener. Einer der verletzten Passagiere schilderte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa den Hergang so: «Ich dachte, das sei ein Erdbeben. Ich landete zusammen mit den anderen Passagieren auf dem Boden. Es war schrecklich.»

In Mailand fanden bis zum vergangenen Sonntag zwei Wochen lang die Olympischen Winterspiele statt. Von den ausländischen Besuchern nutzten auch viele die Straßenbahnen. Zweite Gastgeberstadt war Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten. Derzeit findet in Mailand die Modewoche statt.

