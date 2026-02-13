Drogenbeauftragter

Streeck für Verbot süßer Aromen in E-Zigaretten

Süße Aromen sollen aus E-Zigaretten verschwinden, fordert der Drogenbeauftragte der Regierung. Bereits geplante Verbote von Inhaltsstoffen reichen ihm nicht. Ein Experte widerspricht.

Wie groß ist das Gesundheitsrrisiko von E-Zigaretten? (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
Wie groß ist das Gesundheitsrrisiko von E-Zigaretten? (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung setzt sich bei Elektrozigaretten für ein Verbot von süßen Aromastoffen ein. «Wenn nikotinhaltige Produkte mit süßen Aromen und bunten Designs wie Bonbons vermarktet werden, ist das keine Freiheit, sondern eine Anfix-Strategie», sagte der CDU-Politiker Hendrik Streeck in einem Statement für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ebenso wichtig ist, dass E-Zigaretten nicht länger mit Namen, Designs und Geschmackswelten vermarktet werden, die an Süßigkeiten oder Snacks erinnern», führte Streeck aus. Das verharmlose suchterzeugende Produkte und sei mit dem notwendigen Gesundheits- und Jugendschutz nicht vereinbar. 

Der Drogenbeauftragte begrüßte zugleich das bereits geplante Verbot einer Reihe von Inhaltsstoffen. So sollen künftig 13 Aroma- und Kühlstoffe in E-Zigaretten nicht mehr verwendet werden dürfen, darunter Menthol. Die Neuregelung wird auf dem Verordnungsweg umgesetzt, wie das Bundesernährungsministerium Mitte Januar mitgeteilt hatte. Menthol ist bei anderen Zigaretten seit 2020 EU-weit nicht mehr erlaubt. 

Suchtforscher: Hauptproblem sind die verbrannten Stoffe 

Der Frankfurter Suchtforscher Heino Stöver hält das Vorgehen dagegen für falsch. «Die Datenbasis des Gutachtens ist sehr dünn und rechtfertigt die geplanten umfassenden Verbote nicht», sagte Stöver dem RND mit Blick auf wissenschaftliche Stellungnahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung. Diese waren die Grundlage für die jetzt geplanten Verbote. 

Für langjährige Raucher könne die E-Zigarette ein Zwischenschritt sein, um endgültig von der Verbrennungszigarette loszukommen, argumentierte Stöver. «Auch die E-Zigarette ist ungesund. Doch sie enthält bis zu 95 Prozent weniger Schadstoffe als die herkömmliche Zigarette», sagte er. «Die Menschen sterben nicht am Nikotin, sondern am Teer und anderen Verbrennungsrückständen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drogenbeauftragter Streeck zu Silvester: «Kenne dein Limit»
Jahreswechsel

Drogenbeauftragter Streeck zu Silvester: «Kenne dein Limit»

Alkohol gehört bei Feiern zum Jahreswechsel bei vielen dazu. Der Bundesdrogenbeauftragte hat einen dringenden Appell.

30.12.2025

«Tot operiert»: Streeck will Umdenken bei Versorgung Älterer
Gesundheit

«Tot operiert»: Streeck will Umdenken bei Versorgung Älterer

Mit einer Aussage zu teuren Medikamenten für sehr alte Menschen hat der Drogenbeauftragte Streeck für Wirbel gesorgt. Die Bundesregierung distanziert sich. Nun legt der Gesundheitspolitiker nach.

15.11.2025

Drogenbeauftragter für härteren Kurs gegen das Rauchen
Tabakkonsum

Drogenbeauftragter für härteren Kurs gegen das Rauchen

In Deutschland bestehe ein «massiver Handlungsbedarf», meint der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert. In einem ersten Schritt müsse ein Werbeverbot für Tabakwaren umgesetzt werden.

18.04.2024

Gesundheit

Drogenbeauftragter will verstärkt gegen Rauchen eintreten

Allein in Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Das soll sich laut einem Experten möglichst schnell ändern.

31.07.2023

Sucht

Einstiegsdroge Vape? - Verbot von süßen Aromen gefordert

Sie erinnern äußerlich an farbige Filzstifte und es gibt sie in fruchtigen Geschmacksrichtungen. Einweg-E-Zigaretten können Kinder und Jugendliche schnell nikotinsüchtig machen, warnen Experten.

07.05.2023