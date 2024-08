Streit um Einwohnerzahl: Hanau zieht Wissenschaftler zurate

Hanau (dpa) - Hanau wehrt sich gegen die Ergebnisse des jüngsten Zensus, nach dem die Stadt am Stichtag 15. Mai 2022 nur noch 93.632 Einwohner zählte, was einem Rückgang von 6.675 Menschen gegenüber 2021 entsprechen würde. Für das für August anberaumte Gespräch mit dem Statistischen Landesamt, von dem sich die Stadt eine Korrektur der Zahlen nach oben erhofft, hat Hanau sich den Sozialwissenschaftler Rainer Schnell, der an der City University London und der Universität Duisburg-Essen lehrt, an die Seite geholt.